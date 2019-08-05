Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране (4 новости) «Дмитрий Разумков считает, что еще рано говорить про новый состав Кабинета Министров Украины»

О новом составе украинского правительства пока рано говорить. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Коммерсант".

Так, на вопрос о том, сформирован ли уже состав правительства, Разумков заметил, что "об этом еще рано говорить".

"Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый Кабинет министров Украины", - сказал лидер партии.

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В то же время, по его словам, одной из первых задач парламента станут "кадровые назначения".

Как сообщал УНН, ранее Разумков заявил, что его выдвинут на спикера Верховной Рады.