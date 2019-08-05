Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране

О новом составе украинского правительства пока рано говорить. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Коммерсант".
Так, на вопрос о том, сформирован ли уже состав правительства, Разумков заметил, что "об этом еще рано говорить".
"Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый Кабинет министров Украины", - сказал лидер партии.
В то же время, по его словам, одной из первых задач парламента станут "кадровые назначения".
Как сообщал УНН, ранее Разумков заявил, что его выдвинут на спикера Верховной Рады.