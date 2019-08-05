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Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране

Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране (4 новости)

«Дмитрий Разумков считает, что еще рано говорить про новый состав Кабинета Министров Украины»

О новом составе украинского правительства пока рано говорить. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Коммерсант".

Так, на вопрос о том, сформирован ли уже состав правительства, Разумков заметил, что "об этом еще рано говорить".

"Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый Кабинет министров Украины", - сказал лидер партии.

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В то же время, по его словам, одной из первых задач парламента станут "кадровые назначения".

Как сообщал УНН, ранее Разумков заявил, что его выдвинут на спикера Верховной Рады.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.08.19, 10:07 Председатель партии "Слуга народа" отметил, что сначала должна начать работу новая Верховная Рада, чтобы представить нового премьер-министра и состав Кабмина.
Телеграф Телеграф  ·  05.08.19, 10:24 Дмитрий Разумков считает, что еще рано говорить про новый состав Кабинета Министров Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.08.19, 10:45 Чтобы представить нового премьер-министра и состав Кабинета министров, сначала должна начать работу новая Верховная Рада.
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