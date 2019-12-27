Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты поддержали правки, на которых настаивал президент. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

За соответствующий законопроект накануне проголосовали 330 народных избранников.

Какие изменения предусматривает законопроект

Открытые списки партий: избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает…

Проходной барьер:несмотря на длительные обсуждения необходимости его снижения, он так и останется на уровне 5%;

Пропорциональная система выборов: мажоритарка исчезнет, ​​а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент.

Правки Владимира Зеленского носили в основном организационный характер. Например, в первом варианте было указано, что кандидат, который выбывает из предвыборной гонки, перестает быть субъектом выборов. Но такими являются как кандидаты, так и избиратели. Таким образом экс-кандидаты теряли бы свое право голосовать на выборах.

Почему законопроект рассматривали в течение более 4 лет

В Раде его зарегистрировали еще в октябре 2015 года;

комитет предоставил свой вывод к нему лишь в апреле 2017 года;

в июле 2017 года парламент принял его в первом чтении;

в июне 2019 года комитет рассмотрел поправки;

в июле 2019 года законопроект принят в целом;

Владимир Зеленский ветировал его в сентябре того же года;

заключение комитета появилось 5 декабря 2019 года.

Обновлено в 17:09 Разумков уже подписал документ.

Обновлено в 18:00 Так, в блоке "Дата и состояние прохождения" отмечается, что документ передан на подпись Президенту Украины, а также уточняется, что это произошло 27 декабря. В тот же день закон подписал и спикер.