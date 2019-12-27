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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 18:00
· Депутат · Президент Украины
Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского (8 новостей)

«Разумков уже подписал документ»

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты поддержали правки, на которых настаивал президент. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

За соответствующий законопроект накануне проголосовали 330 народных избранников.

Какие изменения предусматривает законопроект

  • Открытые списки партий: избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;

    • НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает…
    НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает…

  • Проходной барьер:несмотря на длительные обсуждения необходимости его снижения, он так и останется на уровне 5%;

  • Пропорциональная система выборов: мажоритарка исчезнет, ​​а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент.

    • Правки Владимира Зеленского носили в основном организационный характер. Например, в первом варианте было указано, что кандидат, который выбывает из предвыборной гонки, перестает быть субъектом выборов. Но такими являются как кандидаты, так и избиратели. Таким образом экс-кандидаты теряли бы свое право голосовать на выборах.

    Почему законопроект рассматривали в течение более 4 лет

  • В Раде его зарегистрировали еще в октябре 2015 года;

  • комитет предоставил свой вывод к нему лишь в апреле 2017 года;

  • в июле 2017 года парламент принял его в первом чтении;

  • в июне 2019 года комитет рассмотрел поправки;

  • в июле 2019 года законопроект принят в целом;

  • Владимир Зеленский ветировал его в сентябре того же года;

  • заключение комитета появилось 5 декабря 2019 года.

    • Обновлено в 17:09 Разумков уже подписал документ.

    Обновлено в 18:00 Так, в блоке "Дата и состояние прохождения" отмечается, что документ передан на подпись Президенту Украины, а также уточняется, что это произошло 27 декабря. В тот же день закон подписал и спикер.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского»
    Фото Разумков подписал Избирательный кодекс с правками президента
    Фото Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского
    Фото Разумков подписал Избирательный кодекс
    Фото Избирательный кодекс направлен на подпись Президенту
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    ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.12.19, 15:25 Кодекс направлен на подпись президенту
    Телеграф Телеграф  ·  27.12.19, 15:48 13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.
    ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.12.19, 15:55 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978…
    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 16:53 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента.
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.19, 16:57 Сегодня Избирательный кодекс подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Информация об этом опубликована в карточке законопроекта №0978 на…
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.19, 17:09 Разумков уже подписал документ.
    Газета День Газета День  ·  27.12.19, 18:00 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись Президенту Владимиру Зеленскому Избирательный кодекс. Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте ВР.…
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