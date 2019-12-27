Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс после того, как его ветировал Президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты поддержали правки, на которых настаивал президент. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.
За соответствующий законопроект накануне проголосовали 330 народных избранников.
Какие изменения предусматривает законопроект
Правки Владимира Зеленского носили в основном организационный характер. Например, в первом варианте было указано, что кандидат, который выбывает из предвыборной гонки, перестает быть субъектом выборов. Но такими являются как кандидаты, так и избиратели. Таким образом экс-кандидаты теряли бы свое право голосовать на выборах.
Почему законопроект рассматривали в течение более 4 лет
Обновлено в 17:09 Разумков уже подписал документ.
Обновлено в 18:00 Так, в блоке "Дата и состояние прохождения" отмечается, что документ передан на подпись Президенту Украины, а также уточняется, что это произошло 27 декабря. В тот же день закон подписал и спикер.