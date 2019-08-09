Разумков появился в кресле Парубия

9 августа, после подготовительного заседания депутатов Верховной Рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук дали брифинг, в ходе которого рассказали о будущей возможной коалиции. Об этом сообщает корреспондент ГолосUA. «На данный момент партия «Слуга народа» ни с кем не ведет глубокой дискуссии. Но тем не менее, мы открыты к диалогу», - сказал лидер партии. В то же время, Стефанчук отвечая на вопрос о законопроекте об импичменте, сказал, что данный закон будет одним из первых законов, который примет новая Рада. Также, ранее сообщалось, что 14 августа в 11 часов дня пройдет следующее заседание группы по подготовке первой сессии Рады 9-го созыва.