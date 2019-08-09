  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Разумков появился в кресле Парубия
Политика
Голос.UA Голос.UA ·
· Коалиция · Заседание
Разумков появился в кресле Парубия

Разумков появился в кресле Парубия (4 новости)

«Председатель партии Слуга народа и будущий нардеп Дмитрий Разумков появился в кресле спикера. Разумков проводил первое заседание подготовительной группы вновь…»

9 августа, после подготовительного заседания депутатов Верховной Рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук дали брифинг, в ходе которого рассказали о будущей возможной коалиции. Об этом сообщает корреспондент ГолосUA. «На данный момент партия «Слуга народа» ни с кем не ведет глубокой дискуссии. Но тем не менее, мы открыты к диалогу», - сказал лидер партии. В то же время, Стефанчук отвечая на вопрос о законопроекте об импичменте, сказал, что данный закон будет одним из первых законов, который примет новая Рада. Также, ранее сообщалось, что 14 августа в 11 часов дня пройдет следующее заседание группы по подготовке первой сессии Рады 9-го созыва.

ФОТО К НОВОСТИ: «Разумков появился в кресле Парубия»
Фото Разумков появился в кресле Парубия
Фото Разумков появился в кресле спикера
Фото Разумков: «Слуга народа» открыта для диалога по будущей коалиции
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 15:12 Председатель партии "Слуга народа" и будущий нардеп Дмитрий Разумков появился в кресле спикера. Разумков проводил первое заседание подготовительной группы вновь избранных депутатов. Рядом с Разумковым…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 15:13 Председатель партии "Слуга народа" и будущий нардеп Дмитрий Разумков появился в кресле спикера. Разумков проводил первое заседание подготовительной группы вновь избранных депутатов. Рядом с Разумковым…
Канал 112 Канал 112  ·  09.08.19, 17:14 #112Украина Евпрмним, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Такое решение приняли во время заседания подготовительной группы 9 августа, трансляцию ведет телеканал "112 Украина"."Торжественное…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата

Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата
Разумков появился в кресле Парубия

Разумков появился в кресле Парубия
Зеленского и Трампа ждут две встречи

Зеленского и Трампа ждут две встречи
На ремонт всех дорог в Украине понадобится 10 лет и триллион гривен, – Омелян

На ремонт всех дорог в Украине понадобится 10 лет и…
&quot;Слуга народа&quot; предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде

"Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде
САП готова направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел

САП готова направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел
НАБУ рассчитывает на допрос Кличко в ближайшее время

НАБУ рассчитывает на допрос Кличко в ближайшее время
У Кличко отрицают разрешение суда на обыски в КГГА

У Кличко отрицают разрешение суда на обыски в КГГА
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рост спроса на нефть замедлился до минимума за 11 лет - МЭА

Рост спроса на нефть замедлился до минимума за 11 лет…
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО

Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин

Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин
Мы готовы: США начали важные переговоры с Украиной

Мы готовы: США начали важные переговоры с Украиной
Евросоюз и США выдвинули Кремлю новую жесткое требование

Евросоюз и США выдвинули Кремлю новую жесткое требование
Жителів Полтавщини попереджають про грози

Жителів Полтавщини попереджають про грози
Дніпропетровська область знову у лідерах

Дніпропетровська область знову у лідерах
Nissan Sentra следующего поколения замечен на испытаниях

Nissan Sentra следующего поколения замечен на испытаниях
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.