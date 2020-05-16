Разумков: Рада не будет повторно голосовать за обращение к парламентам мира по поводу 75-й годовщины окончания Второй мировой (4 новости) «Дмитрий Разумков прокомментировал провал решения об обращении к парламентам мира к 75-й годовщине окончания Второй мировой»

Спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил, почему Верховная рада не поддержала постановление о праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Также он рассказал, будут ли постановление снова выносить на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Разумкова, проект постановления был отклонен из-за личной позиции народных депутатов. Глава ВР добавил, что парламент отражает настроения украинского общества.

"Это было решение парламента. Я думаю, что так, как 8 и 9 мая воспринимаются в обществе... И, пожалуй, парламент так же отражает настроения общества. Депутаты принимали решение, исходя из своей личной позиции, с позиции тех людей, которых они представляют в парламенте. Случилось так, как случилось", - отметил он.

Кроме того, Разумков исключил возможность вынесения постановления о праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на повторное голосование.

"К сожалению, нет...