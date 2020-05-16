Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма (4 новости) «Дмитрий Разумков Процесс возвращения оккупированного Крыма не будет быстрым, надо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины.…»

Возвращение Крыма не будет быстрым, Украина должна использовать международное давление и экономический рост. Об этом в субботу, 16 мая, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода.

"Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс. Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план", - сказал Разумков.

По его словам, это можно сделать быстро, но отдавать свои территории - это невозможно.

"Методы остаются теми же, и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это развитие государства Украина", - сказал Разумков, пояснив, что люди хотят жить там, где лучше.

Ранее в МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма. Необходимо решить несколько тактических и одну стратегическую зада...