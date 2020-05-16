  1. Главная
  2. Новости
  3. Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Аннексированный Крым · Экономический рост · Давление
Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма

Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма (4 новости)

«Дмитрий Разумков Процесс возвращения оккупированного Крыма не будет быстрым, надо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины.…»

Возвращение Крыма не будет быстрым, Украина должна использовать международное давление и экономический рост. Об этом в субботу, 16 мая, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода.

"Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс. Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план", - сказал Разумков.

По его словам, это можно сделать быстро, но отдавать свои территории - это невозможно.

"Методы остаются теми же, и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это развитие государства Украина", - сказал Разумков, пояснив, что люди хотят жить там, где лучше.

Ранее в МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма. Необходимо решить несколько тактических и одну стратегическую зада...

ФОТО К НОВОСТИ: «Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма»
Фото Разумков рассказал, каким видит процесс реинтеграции оккупированного Крыма
Фото Разумков назвал условия для возвращения Крыма
Фото Разумков рассказал о "тяжелой и небыстрой" деоккупации Крыма
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  16.05.20, 15:08 "Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс (возвращение Крыма - ред.). Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и так же мы не должны терять…
Новый Регион Новый Регион  ·  16.05.20, 15:31 Дмитрий Разумков Процесс возвращения оккупированного Крыма не будет быстрым, надо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода»…
Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 17:18 Возвращение оккупированного Россией Крыма под контроль Украины будет "тяжелым и небыстрым процессом".Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Радио Свобода"."Мы не должны…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Лугинщине задержали мужчину &quot;обмотанного&quot; деньгами

На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира

Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира
Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом

Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом
Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе 7 часов в глубокой яме

Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе…
Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?

Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?
Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи…
Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.