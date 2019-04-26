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Разумков: Роспуск Рады возможен, потому что нет коалиции

Разумков: Роспуск Рады возможен, потому что нет коалиции (3 новости)

«Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет.…»

Политконсультант победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков утверждает, что в украинском парламенте нет коалиции, поэтому президент может распустить Верховную Раду. В связи с этим, по мнению Разумкова, Центризбирком затягивает оглашение результатов выборов президента Украины.

26 апреля политконсультант победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы "Голос народа" на канале "112 Украина" заявил, что роспуск украинского парламента возможен из-за отсутствия коалиции.

"Роспуск возможен, потому что, по состоянию на сегодня, коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", считает он.

По словам Разумкова, "миллион организаций" писали спикеру парламента Андрею Парубию письма с просьбой предоставить поименный список депутатов, которые входят в коалицию, но ответа не последовало.

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Он считает, что учитывая временные рамки для преждевременного прекращения полномочий Парламента, Центризбирком затягивает оглашение результатов выборов, чтобы президент не имел юридической возможности распустить Верховную Раду.

"Есть определенные временные ограничения, Рада не может быть распущена позже, чем, сегодня по-разному считают юристы, чаще всего они склоняются к тому, что это 27 число (мая. ГОРДОН). Именно поэтому сегодня, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а затем Рада будет затягивать процесс назначения дня инаугурации, чтобы он был после крайнего срока, когда Рада может быть распущена", добавил он.

Разумков также отметил, что команда Зеленского готова работать с нынешним составом парламента."Даже если останется эта Рада, мы им предложим те законы, которые абсолютно не корыстны для президента", заявил он.

В интервью "РБК-Украина", опубликованном 18 апреля, Зеленский говорил, что в случае победы на выборах "будет думать" о роспуске Верховной Рады, если успеет в определенные законом сроки.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 24,45%. Центризбирком сообщил, что до 30 апреля ожидает информацию об обжаловании результатов выборов, после чего сможет официально объявить результаты волеизъявления украинцев.

25 апреля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на медленный темп подведения итогов выборов. По его мнению, Центральная избирательная комиссия затягивает с объявлением официальных результатов голосования, чтобы у него не было возможности распустить Верховную Раду.

В ЦИК эти заявления назвали беспочвенными.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти 27 октября 2019 года. По закону роспуск парламента менее чем за шесть месяцев до очередных выборов невозможен.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  26.04.19, 20:57 Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет. Об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Голос народа"…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.04.19, 21:36 Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что сейчас, по его словам, в парламенте нет коалиции. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Голос народа"…
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