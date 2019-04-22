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"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах

"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах (5 новостей)

«Святейший Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины»

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах. Патриарх также предупредил Зеленского об опасностях и вызовах, которые ждали и будут ждать Украину.

Патриарх выразил надежду, что победитель будет сознательный к доверию нашего народа и продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Патриарх отметил, что упомянутые ценности украинцы не раз отстаивали на Майдане и защищали на войне с российским агрессором.

Филарет отметил, что подавляющее большинство граждан отдали голоса за Зеленского, "потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией". Патриарх выразил надежду, что Зеленский "будет иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнет реальную борьбу с этим злом".

Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства
Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства

Вас выбрали в нелегкое время, когда продолжается российская агрессия против Украины. Когда враг не оставляет коварных планов вновь затянуть нас к новейшей империи, сделать своими вассалами. Поэтому сейчас нам очень нужно единство и национальная консолидация, – добавил он.

По словам Филарета, консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека должно стать первой задачей Зеленского на должности.

"Убежден, что Вам хватит сил и мудрости достойно выполнять возложенные на Вас функции главы государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего, отстоять национальный суверенитет, восстановить территориальную целостность Украины и совместными усилиями сделать ее процветающей и европейской страной", – подчеркнул патриарх.

Он призвал Зеленского на Божье благословение и пообещал, что церковь будет способствовать такой его деятельности.

Окончательные результаты Национального экзит-пола

ФОТО К НОВОСТИ: «"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах»
Фото Филарет поздравил Зеленского
Фото Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины
Фото "Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах
Фото Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
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Комментарии Комментарии  ·  22.04.19, 19:29 Филарет призвал не забывать о воле Божьей Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил лидера президентской гонки Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.Об этом сказано…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.04.19, 20:23 Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.
Главред Главред  ·  22.04.19, 20:47 Патриарх Филарет / Reuters Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, поздравляя Владимира Зеленского с избранием президентом Украины, подчеркнул, что украинский народ продемонстрировал...
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 21:31 Святейший Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.
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