Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею

По словам лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, выносить вопрос национальной безопасности на референдум во время как горячей, так и информационной войны против Украины, – опасно и безответственно.Предложение главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана вынести на референдум договоренности с Россией по конфликту на Донбассе это не новая, а старая политика, заявил 22 мая в Facebook лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это старая политика", написал Вакарчук.

21 мая глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан не исключил, что вопросы, которые касаются договоренностей с Россией по поводу конфликта на Донбассе, могут быть вынесены на всеукраинский референдум.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что заявление Богдана по поводу вынесения вопроса о мирных соглашениях с Россией на всеукраинский референдум породило слухи о готовящейся капитуляции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.