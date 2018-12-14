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Реформаторы украинской политики пока не очень эффективны, - Мелинда Хэринг

Реформаторы украинской политики пока не очень эффективны, - Мелинда Хэринг (6 новостей)

«Самопоміч и Гражданская позиция не пройдет самостоятельно во второй тур выборов, но объединение политических сил невозможно из-за конфликта лидеров. Гражданская…»

"Самопоміч" и "Гражданская позиция" не пройдет самостоятельно во второй тур выборов, но объединение политических сил невозможно из-за конфликта лидеров. "Гражданская позиция" начинала сильно, но ее лидер Анатолий Гриценко, хоть и толковый, но не для президентства. Новые украинские политики пока слабы и не впечатляют", - пишет Мелинда Хэринг, редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статье "Новые политики уже есть. Но что это меняет?".

7 декабря около 250 украинцев собрались в Киеве для запуска нового социального движения, что выглядит как первая либеральная политическая партия Украины.

"Люди важны" формируют эту платформу для минимизации роли правительства в экономике и переориентации государства вокруг концепции служения. Это то, что американцы понимают, как правый центризм или либертарианство. Ведут это движение пять выдающихся реформаторов с опытом работы в правительстве и вне его: киевский бизнесмен и местный депутат Сергей Гусовский, основатель ProZorro и первый заместитель министра экономического развития и торговли Макс Нефьодов, исполнительный директор аналитического центра Виктор Андрусив, независимый эксперт Алексей Гончарук и лидер неправительственной общественной организации Оксана Нечипоренко. По словам Гусовского, их рабочий слоган "Люди важны" охватывает видение движения тех, кто считает, что реформирование государства сводится к тому, чтобы иметь правильных людей в правильном месте и правильное время.

В конце трехчасовой дискуссии участников попросили отдать время и деньги. Движение будет финансироваться путем малых и средних взносов от обычных людей и бизнесменов, говорит Гусовский.

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Это все, конечно, звучит блестяще, но в Украине уже более 120 активных политических партий, и в последние месяцы реформаторы мало что сделали, кроме попыток организовать единое политическое движение для участия в президентских выборах-2019.

Результаты пока не впечатляют. Было много волнующих встреч, разговорных марафонов о потенциальном партнерстве, бесконечные манипуляции, и лишь немного ощутимых результатов. Результаты пока не впечатляют

С приближением дедлайна выборов, партии и игроки начинают объединяться. Из старых оппозиционных партий в президентских выборах будут участвовать "Самопоміч" и "Гражданская позиция", но вряд ли одна из них пройдет во второй тур без объединения с другими силами. Надежда на такой союз слабая, поскольку лидеры этих двух партий не переносят друг друга. "Гражданская позиция" начинала сильно, но ее лидер Анатолий Гриценко, хоть и толковый, но не для президентства утверждает Мелинда Хэринг, редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council в статье "Новые политики уже есть. Но что это меняет?".

ФОТО К НОВОСТИ: «Реформаторы украинской политики пока не очень эффективны, - Мелинда Хэринг»
Фото Реформаторы украинской политики пока не очень эффективны, - Мелинда Хэринг
Фото Надежда на объединение новых украинских политиков слабая, - Мелинда Хэринг
Фото Новые украинские политики не впечатляют - Хэринг
Фото Надежда на объединение новых украинских политиков слабая, - Мелинда Хэринг
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Голос.UA Голос.UA  ·  14.12.18, 12:12 «Самопоміч» и «Гражданская позиция» не пройдет самостоятельно во второй тур выборов, но объединение политических сил невозможно из-за конфликта лидеров. «Гражданская позиция» начинала сильно, но ее лидер…
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Комментарии Комментарии  ·  14.12.18, 14:10 "Самопоміч" и "Гражданская позиция" не пройдет самостоятельно во второй тур выборов, но объединение политических сил невозможно из-за конфликта лидеров. "Гражданская позиция" начинала сильно, но ее лидер…
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