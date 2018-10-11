Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула, - адвокат (5 новостей) «Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула»

Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула. В документе указаны конкретные факты фальсификации уголовного производства против оппозиционера.

«В своем решении Комитет фактически указал на необоснованность позиции Генеральной прокуратуры. Особое возмущение и шок у нардепов вызвала так называемая доказательная база. Были приведены реальные факты выбивания показаний у свидетелей, а законы, за нарушение которых которые прокуратура хочет засудить Вилкула, утратили силу за десять лет до того, как Вилкул стал губернатором», - сказал адвокат нардепа Олег Бабич.

В решении комитета описаны реальные факты выбивания показаний из свидетелей. В частности, описана история издевательств днепропетровских прокуроров над свидетелем, 70-летнем больным стариком. Его кинули в холодную камеру без решения суда, фактически в тюрьму, заставляя хоть как-то оговорить Вилкула в обмен на свободу.

Отдельное внимание депутаты также уделили, тому что прокуратура хочет засудить Вилкула за нарушение Земельного кодекса Украины, который утратил силу за десять лет до событий и Методических рекомендаций, которые носят исключительно информационный характер.

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Обновлено в 16:01 «В своем решении Комитет фактически указал на необоснованность позиции Генеральной прокуратуры. Особое возмущение и шок у нардепов вызвала так называемая доказательная база. Были приведены реальные факты выбивания показаний у свидетелей, а законы, за нарушение которых которые прокуратура хочет засудить Вилкула,…

Обновлено в 17:25 "У своєму рішенні Комітет фактично вказав на необґрунтованість позиції Генеральної прокуратури. Особливе обурення і шок у нардепів викликала так звана доказова база. Були наведені реальні факти вибивання свідчень у свідків, а закони, за порушення яких прокуратура хоче засудити Вілкула, втратили силу за десять років до того, як Вілкул став губернатором", - сказав адвокат нардепа Олег Бабич.