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· Верховная Рада
Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула, - адвокат

Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула, - адвокат (5 новостей)

«Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула»

Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула. В документе указаны конкретные факты фальсификации уголовного производства против оппозиционера.

«В своем решении Комитет фактически указал на необоснованность позиции Генеральной прокуратуры. Особое возмущение и шок у нардепов вызвала так называемая доказательная база. Были приведены реальные факты выбивания показаний у свидетелей, а законы, за нарушение которых которые прокуратура хочет засудить Вилкула, утратили силу за десять лет до того, как Вилкул стал губернатором», - сказал адвокат нардепа Олег Бабич.

В решении комитета описаны реальные факты выбивания показаний из свидетелей. В частности, описана история издевательств днепропетровских прокуроров над свидетелем, 70-летнем больным стариком. Его кинули в холодную камеру без решения суда, фактически в тюрьму, заставляя хоть как-то оговорить Вилкула в обмен на свободу.

Отдельное внимание депутаты также уделили, тому что прокуратура хочет засудить Вилкула за нарушение Земельного кодекса Украины, который утратил силу за десять лет до событий и Методических рекомендаций, которые носят исключительно информационный характер.

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Обновлено в 16:01 «В своем решении Комитет фактически указал на необоснованность позиции Генеральной прокуратуры. Особое возмущение и шок у нардепов вызвала так называемая доказательная база. Были приведены реальные факты выбивания показаний у свидетелей, а законы, за нарушение которых которые прокуратура хочет засудить Вилкула,…

Обновлено в 17:25 "У своєму рішенні Комітет фактично вказав на необґрунтованість позиції Генеральної прокуратури. Особливе обурення і шок у нардепів викликала так звана доказова база. Були наведені реальні факти вибивання свідчень у свідків, а закони, за порушення яких прокуратура хоче засудити Вілкула, втратили силу за десять років до того, як Вілкул став губернатором", - сказав адвокат нардепа Олег Бабич.

ФОТО К НОВОСТИ: «Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула, - адвокат»
Фото Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула, - адвокат
Фото Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула - адвокат
Фото Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула - адвокат
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UAinfo UAinfo  ·  11.10.18, 14:48 Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.10.18, 17:25 Регламентний комітет Верховної Ради опублікував рішення за підсумком розгляду повторного подання генпрокурора на зняття недоторканності з народного депутата Олександра Вілкула. У документі вказані конкретні…
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