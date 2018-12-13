Рекордный урожай укрепил гривню – НБУ

Рекордный урожай зерновых обеспечил поступление валюты от экспорта, которое укрепило национальную валюту. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет "Экономическая правда".Отмечается, что укреплению гривны с начала года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.

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"Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году - мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше, чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше, чем 100 млн тонн", - привел данные Чурий."Тот курс (гривны - ред.), который мы видим сегодня, является фундаментально оправданным", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк сохраняет прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 10,1%, несмотря на то, что рост цен в ноябре в годовом выражении достиг 10%. По оценке Нацбанка, ускорение базовой инфляции в ноябре до 8,9% г/г было обусловлено, прежде всего, ростом цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.