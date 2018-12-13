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Рекордный урожай укрепил гривню – НБУ

Рекордный урожай укрепил гривню – НБУ (4 новости)

«Одним из факторов, которые повлияли на курс гривни стал рекордный урожай агропродукции»

Рекордный урожай зерновых обеспечил поступление валюты от экспорта, которое укрепило национальную валюту. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет "Экономическая правда".Отмечается, что укреплению гривны с начала года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.

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"Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году - мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше, чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше, чем 100 млн тонн", - привел данные Чурий."Тот курс (гривны - ред.), который мы видим сегодня, является фундаментально оправданным", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк сохраняет прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 10,1%, несмотря на то, что рост цен в ноябре в годовом выражении достиг 10%. По оценке Нацбанка, ускорение базовой инфляции в ноябре до 8,9% г/г было обусловлено, прежде всего, ростом цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.

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Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.18, 15:24 Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступление валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривню.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 15:47 Рекордный урожай зерновых обеспечил поступление валютной выручки от экспорта, которое укрепило гривну. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет Экономическая…
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 16:01 Одним из факторов, которые повлияли на курс гривни стал рекордный урожай агропродукции.
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