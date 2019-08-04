Ремонт моста в Станице Луганской пока не возможен, - СЦКК

В украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) объяснили, почему до сих пор не начался процесс ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщаеся на странице операции Объединенных сил в Facebook.
По словам руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, сейчас ремонт моста в Станице Луганской, где произошло разведения сил, является невозможным, потому что нет гарантий безопасности со стороны пророссийских боевиков.
«К сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций и ОРЛО относительно начала этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований», - пояснил он.
Борщевский добавил, что соответствующие запросы были отправлены в оккупационные администрации по линии ОБСЕ, однако ответа относительно гарантий безопасности для украинских специалистов и допуска их к проведению работ на территории моста нет.