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Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский

Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский (4 новости)

«Митрополит Арсений / 24tv.ua На заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения относительно предоставления Томоса для Украины. Об…»

Он будет рассматриваться на следующем заседании, которое состоится с 9 по 11 ноября. Об этом в среду вечером, 10 октября, католическому агентству новостей KNA в Стамбуле сообщили митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис).

В свою очередь Кардамакиса отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Синода Вселенского патриархата. Вселенский патриархат Константинополя примет его лишь тогда, когда наступит "подходящее время", - пояснил он, добавив, что они не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем поступать так, чтобы все было мирно.

ФОТО К НОВОСТИ: «Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский»
Фото Предоставление УПЦ автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Фото Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский
Фото Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский
Фото Австрийский митрополит рассказал, когда и как будут рассматривать "украинский вопрос" на Фанаре в следующий раз
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 08:00 Митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) сообщил, что вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложен. По словам Кардамакиса, на заседании Синода Вселенского…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 08:38 Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложен. Об этом журналистам заявил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис, сообщает в среду, 10 октября, DW.…
Униан Униан  ·  11.10.18, 10:48 Митрополит Арсений / 24tv.ua На заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения относительно предоставления Томоса для Украины. Об этом сказал митрополит Австрийский...
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