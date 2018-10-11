Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский (4 новости) «Митрополит Арсений / 24tv.ua На заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения относительно предоставления Томоса для Украины. Об…»

Он будет рассматриваться на следующем заседании, которое состоится с 9 по 11 ноября. Об этом в среду вечером, 10 октября, католическому агентству новостей KNA в Стамбуле сообщили митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис).

В свою очередь Кардамакиса отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Синода Вселенского патриархата. Вселенский патриархат Константинополя примет его лишь тогда, когда наступит "подходящее время", - пояснил он, добавив, что они не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем поступать так, чтобы все было мирно.