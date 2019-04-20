Решение по "ПриватБанку" затрудняет сотрудничество с МВФ и ЕБРР, - Нацбанк (6 новостей) «Решение суда о незаконности национализации Приватбанка затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР»

Решение суда относительно незаконности национализации Приватбанка имеет потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем и затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

«Соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях относительно возмещения убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, участники заседания констатировали, что после принятия решения Окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного ПриватБанка из рынка ситуация остается спокойной и контролируемой. Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами.

В то же время Национальный банк продолжит постоянно отслеживать состояние ПриватБанка и вместе с Министерством финансов регулярно будет информировать общественность и международные финансовые организации о ходе обжалования решения суда, возможных последствиях реализации различных сценариев судебного процесса в будущем.