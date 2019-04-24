Решение России о выдаче паспортов в ОРДЛО взято из "оккупационного сценария", - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, критикуя политику России со ссылкой на минские договоренности, предпочитает игнорировать пренебрежение к этим договоренностям с украинской стороны.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Волкера относительно решения РФ предоставлять в упрощенном порядке гражданство жителям Донбасса.
"Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия - одни из ключевых положений минских договоренностей", – считает Захарова.
Как ранее сообщал Фокус:
Курт Волкер заявил, что решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и подрывает попытки имплементировать Минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины. Посольство США в Украине осудило решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителям ОРДЛО. Россия осознанно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационным властям изменять гражданство жителей оккупированных территорий, заявил в своем обращении президент Украины Петр Порошенко. Штаб лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского заявил, что Россия подтвердила статус государства-оккупанта.
Обновлено в 23:34 Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Волкера относительно решения РФ предоставлять в упрощенном порядке гражданство жителям Донбасса.
Обновлено в 00:16 "Мы осуждаем решение России облегчить предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - написала она в Twitter.