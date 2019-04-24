Решение России о выдаче паспортов в ОРДЛО взято из "оккупационного сценария", - Волкер (5 новостей) «Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал провокацией решение России об упрощенном режиме присвоения гражданства РФ…»

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, критикуя политику России со ссылкой на минские договоренности, предпочитает игнорировать пренебрежение к этим договоренностям с украинской стороны.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Волкера относительно решения РФ предоставлять в упрощенном порядке гражданство жителям Донбасса.

"Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия - одни из ключевых положений минских договоренностей", – считает Захарова.

Как ранее сообщал Фокус:

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Курт Волкер заявил, что решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и подрывает попытки имплементировать Минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины. Посольство США в Украине осудило решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителям ОРДЛО. Россия осознанно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационным властям изменять гражданство жителей оккупированных территорий, заявил в своем обращении президент Украины Петр Порошенко. Штаб лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского заявил, что Россия подтвердила статус государства-оккупанта.

Обновлено в 23:34 Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Волкера относительно решения РФ предоставлять в упрощенном порядке гражданство жителям Донбасса.

Обновлено в 00:16 "Мы осуждаем решение России облегчить предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - написала она в Twitter.