"Решил сосредоточить усилия на уголовном производстве". Генерал Назаров подтвердил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ (4 новости) «Он решил сосредоточиться на судебной борьбе»

Генерал-майор Виктор Назаров, заявил, что хочет добиться правосудного решения в деле о гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 на Донбассе, по которому его приговорили к семи годам лишения свободы.5 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров подтвердил "Громадському", что подал рапорт об увольнении из ВСУ.

"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны", сказал он.

Назаров отметил, что это решение связано с судебным производством о гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 на Донбассе, по которому его осудили до семи лет лишения свободы.

"Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс", отметил он.

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Назаров считает незаконным приговор Павлоградского суда, который признал его виновным в гибели самолета. По мнению его защиты, в результатах двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия. Поэтому адвокаты настаивали на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве.

"В 2017 году мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически девять месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе", отметил Назаров.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Прокуратурой Днепропетровской области это событие было квалифицировано как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор генералу Назарову, который три года назад занимал должность замначальника штаба антитеррористической операции. Генерал был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

В сентябре 2017 года началось рассмотрение апелляции генерал-майора. В январе 2018 года суд назначил повторную экспертизу. Офицер остается на свободе.