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Реструктуризация долга UkrLandFarming Бахматюка перед "Ощадбанком" - хорошая новость для госбанка и для рынка - эксперты

Реструктуризация долга UkrLandFarming Бахматюка перед "Ощадбанком" - хорошая новость для госбанка и для рынка - эксперты (4 новости)

«UkrLandFarming Олега Бахматюка и государственный «Ощадбанк» начали процедуру урегулирования вопроса с погашением $100-миллионному долга»

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, согласно закону о финансовой реструктуризации, начал процедуру реструктуризации долга перед государственным "Ощадбанком". Об этом заявляет административный секретариат при Независимой ассоциации банков Украины, сообщает "Обозреватель".

Как отмечается, по мнению аналитиков Concorde Capital, реструктуризация долга UkrLandFarming является положительной новость для государственного банка и для рынка в целом.

Отмечается, что в объявлении о финансовой реструктуризации по ряду компаний, входящих в структуру UkrLandFarming и Avangardco говорится, что UkrLandFarming Бахматюка и государственный "Ощадбанк" начали процедуру урегулирования вопроса с погашением долга в 100 млн долларов. В частности, заявки поданы от ООО "Имперово Фудз", ОАО "Агрохолдинг Авангард" и ОАО "Райз-Максимко". Кроме того, сообщается, что первое собрание привлеченных кредиторов назначено на 16 августа. Также издание отмечает, что по данным "Интерфакс-Украина" со ссылкой на топ-менеджера компании Игоря Петрашко, детали сделки появятся уже через месяц.

По мнению аналитиков, для поддержания бизнеса компании также важно осуществить сделку по реструктуризации с государственными структурами - Национальным банком Украины и Государственным фондом гарантирования вкладов, как это предлагает владелец UkrLandFarming Бахматюк.

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"Новость позитивна для "Ощадбанка" и выглядит нейтральной для держателей облигаций UkrLandFarming и Avangardco, которые еще не договорились о реструктуризации облигаций", - заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital, одного из крупнейших операторов на Украинской бирже, Александр Паращий.

Отмечается, что Бахматюк предлагает НБУ привлечь аудиторов большой четверки для решения вопроса реструктуризации долгов двух ранее подконтрольных ему банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц. Бахматюк также заявил, что надеется конструктивно решить вопрос долга с новым главой НБУ.

На данный момент Бахматюк является единственным из владельцев банков, пострадавших в результате "банковской зачистки", которую проводила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, который заявляет о готовности выплатить все долги своих банков по согласованной с НБУ процедурой реструктуризации.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.18, 10:57 Агрохолдинг Укрлендфарминг (UkrLandFarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, согласно закону о финансовой реструктуризации, начал процедуру реструктуризации долга перед государственным "Ощадбанком".
Подробности Подробности  ·  08.08.18, 11:30 Агрохолдинг Укрлендфарминг (UkrLandFarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, согласно закону о финансовой реструктуризации, начал процедуру реструктуризации долга перед государственным "Ощадбанком"
Униан Униан  ·  08.08.18, 11:36 UkrLandFarming Олега Бахматюка и государственный «Ощадбанк» начали процедуру урегулирования вопроса с погашением $100-миллионному долга.
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