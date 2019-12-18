Рейтинг политических партий в Киеве: опрос

За партию "Слуга народа" на выборах в Киесовет готовы проголосовать 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".Если бы выборы в Киевсовет прохолили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 18 декабря.
За эту партию проголосовало бы 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать.
Среди других политсил результаты распределились следующим образом:
УДАР мэра Киева Виталия Кличко 12,4%;
"Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко 8,9%;
партия "Голос" 6,9%;
"Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко 6,4%;
"Оппозиционная платформа" 4,8%;
ВО "Свобода" Олега Тягнибока 4,6%;
"Гражданская позиция" экс-миинистра обороны Анатолия Гриценко 3,3%;
партия "Единство" 3%;
"Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко 2,6%;
"Решительные граждане" 2,3%;
"Партия Шария" блогера Анатолия Шария 1,7%;
"Родная страна" 1,3%;
Радикальная партия экс-нардепа Олега Ляшко 1,2%.
Другие партии набрали бы менее 1% голосов.
24,3% респондентов не определились с кандидатом, 11,4% сказали, что не участвовали бы в выборах.
Опрос проводился с 12 по 16 декабря в Киеве, аудитория люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность 1 тыс. респондентов.Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.
Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года, однако в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность их досрочного проведения.