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Рейтинг политических партий в Киеве: опрос

Рейтинг политических партий в Киеве: опрос (4 новости)

«Если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, в них бы приняли участие 68% киевлян, а лидером стала бы…»

За партию "Слуга народа" на выборах в Киесовет готовы проголосовать 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".Если бы выборы в Киевсовет прохолили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 18 декабря.

За эту партию проголосовало бы 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать.

Среди других политсил результаты распределились следующим образом:

УДАР мэра Киева Виталия Кличко 12,4%;

"Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко 8,9%;

партия "Голос" 6,9%;

"Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко 6,4%;

"Оппозиционная платформа" 4,8%;

ВО "Свобода" Олега Тягнибока 4,6%;

"Гражданская позиция" экс-миинистра обороны Анатолия Гриценко 3,3%;

партия "Единство" 3%;

"Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко 2,6%;

"Решительные граждане" 2,3%;

"Партия Шария" блогера Анатолия Шария 1,7%;

"Родная страна" 1,3%;

Радикальная партия экс-нардепа Олега Ляшко 1,2%.

Другие партии набрали бы менее 1% голосов.

24,3% респондентов не определились с кандидатом, 11,4% сказали, что не участвовали бы в выборах.

Опрос проводился с 12 по 16 декабря в Киеве, аудитория люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность 1 тыс. респондентов.Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года, однако в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность их досрочного проведения.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.12.19, 13:40 Партия Слуга народа выиграла бы выборы в Киевский совет, если бы они прошли в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре Группой Рейтинг.Среди тех, кто пришел бы на выборы…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 14:15 Если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, в них бы приняли участие 68% киевлян, а лидером стала бы партия "Слуга народа", за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 14:15 Если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, в них бы приняли участие 68% киевлян, а лидером стала бы партия "Слуга народа", за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился.
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