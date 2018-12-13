  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Рейтинг: Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:04
· Радикальная партия · Область
Рейтинг: Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области

Рейтинг: Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области (4 новости)

«Глава Всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области»

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области их готовы поддержать 26,8% и 17,9% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Черниговской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского в области готовы проголосовать 12,8% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко- 8,8%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,7%, за лидера "Оппозиционной платформы За життя" Юрия Бойко - 7,4%. Рейтинг других кандидатов - менее 4%. Почти каждый пятый житель области еще не определился с выбором кандидата.

При этом, согласно результатам исследования, каждый пятый опрошенный верит, что Тимошенко победит на президентских выборах. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло в полтора раза. В победе Порошенко уверены 11% (в прошлом году - 13%). Победу Ляшко видят около 9%. В положительный результат других кандидатов верят не более 5% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Тимошенко, Порошенко и Ляшко.

«Самопомощь» и Радикальная партия не будут голосовать за законопроект…
«Самопомощь» и Радикальная партия не будут голосовать за законопроект…

Антирейтинг кандидатов в президенты возглавляет Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 66% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 26,6% тех, кто определился и примет участие в выборах. За Радикальную партию готовы отдать свои голоса 19,1%, за партию "Слуга народа" - 10,5%, за Гражданскую позицию - 8,1%, за БПП за Солидарность - 6,9%, за Оппозиционный блок - 6,4%, за Аграрную партию - 3,9%, за "Укроп" - 3,1%. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Обновлено в 14:04 Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области – их готовы поддержать 26,8% и 17,9% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
UAinfo UAinfo  ·  13.12.18, 10:42 Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.18, 12:28 Глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области – их готовы поддержать 26,8% и 17,9%…
Апостроф Апостроф  ·  13.12.18, 14:04 Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области – их готовы поддержать 26,8% и 17,9%…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг

НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг
В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви

В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру…
Единственное &quot;доказательство&quot; НАБУ по Мартыненко - его демонизация, - адвокат

Единственное "доказательство" НАБУ по Мартыненко - его демонизация, - адвокат
Рейтинг: Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области

Рейтинг: Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской…
Капитан &quot;Яны Капу&quot; отказался сотрудничать с россиянами — адвокат

Капитан "Яны Капу" отказался сотрудничать с россиянами — адвокат
Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому

Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому
Порошенко в Брюсселе будет добиваться рассмотрения «азовского пакета» санкций против РФ

Порошенко в Брюсселе будет добиваться рассмотрения «азовского пакета» санкций против…
Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом

Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Папа Римский призвал католиков подражать Богородице

Папа Римский призвал католиков подражать Богородице
Шахтер не будет сеянным клубом при жеребьевке Лиги Европы

Шахтер не будет сеянным клубом при жеребьевке Лиги Европы
Адвокат Микола Полозов: Справа полонених моряків – це справа про окупацію Криму

Адвокат Микола Полозов: Справа полонених моряків – це справа про…
В сети показали фото заснеженной Одессы

В сети показали фото заснеженной Одессы
Бывший муж Эми Уайнхаус выступил против концерта голограммы певицы

Бывший муж Эми Уайнхаус выступил против концерта голограммы певицы
Ученые выявили новую опасность обычной пыли

Ученые выявили новую опасность обычной пыли
В сети опубликован интригующий ролик костюмированной драмы «Крепостная»

В сети опубликован интригующий ролик костюмированной драмы «Крепостная»
Своенравные знаки Зодиака: представители каких созвездий с детства поступают как вздумается

Своенравные знаки Зодиака: представители каких созвездий с детства поступают как…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.