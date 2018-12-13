Рейтинг: Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области (4 новости) «Глава Всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области»

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области их готовы поддержать 26,8% и 17,9% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Черниговской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского в области готовы проголосовать 12,8% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко- 8,8%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,7%, за лидера "Оппозиционной платформы За життя" Юрия Бойко - 7,4%. Рейтинг других кандидатов - менее 4%. Почти каждый пятый житель области еще не определился с выбором кандидата.

При этом, согласно результатам исследования, каждый пятый опрошенный верит, что Тимошенко победит на президентских выборах. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло в полтора раза. В победе Порошенко уверены 11% (в прошлом году - 13%). Победу Ляшко видят около 9%. В положительный результат других кандидатов верят не более 5% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Тимошенко, Порошенко и Ляшко.

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Антирейтинг кандидатов в президенты возглавляет Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 66% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 26,6% тех, кто определился и примет участие в выборах. За Радикальную партию готовы отдать свои голоса 19,1%, за партию "Слуга народа" - 10,5%, за Гражданскую позицию - 8,1%, за БПП за Солидарность - 6,9%, за Оппозиционный блок - 6,4%, за Аграрную партию - 3,9%, за "Укроп" - 3,1%. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Обновлено в 14:04 Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области – их готовы поддержать 26,8% и 17,9% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.