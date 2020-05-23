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Резников назвал главное условие реинтеграции Донбасса

Резников назвал главное условие реинтеграции Донбасса (3 новости и 1 видео)

«Резніков зазначив, що спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону»

Выборы на Донбассе смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности, а для этого уже в августе с неподконтрольных территорий должны быть выведены войска РФ. Об этом 22 мая заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина. "Математика очень проста. Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается заранее, то есть в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам..., что мы действительно настроены на восстановление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО, при условии выполнения минских условий, в первую очередь безопасности", − подчеркнул Резников По его словам, для того что...

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РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 01:26 Реинтеграция оккупированных терририй возможна лишь при отсутствии рисков для территориальной целостности Украины. Поэтому сначала Украина должна получить контроль над восточным участком границы.Об этом…
Главком Главком  ·  23.05.20, 04:25 Резніков зазначив, що спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону
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