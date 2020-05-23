Выборы на Донбассе смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности, а для этого уже в августе с неподконтрольных территорий должны быть выведены войска РФ. Об этом 22 мая заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина. "Математика очень проста. Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается заранее, то есть в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам..., что мы действительно настроены на восстановление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО, при условии выполнения минских условий, в первую очередь безопасности", − подчеркнул Резников По его словам, для того что...