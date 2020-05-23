Резников: Все главари боевиков с паспортами РФ и не смогут участвовать в выборах (3 новости) «Вице-премьер считает, что если выборы в ОРДЛО пройдут в октябре, то кто-то из поедет в Россию на свою новую родину,…»

Все главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили российское гражданство, это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в выборах, если они состоятся в октябре. Об этом сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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По его словам, в России уже не скрывают и на своих телеканалах подтвердили, что около 200 000 граждан, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта.

"В первую очередь это охватывает руководство этих двух формирований – военные, "госслужащие" и тому подобное. Таким образом им легче платить зарплату за счет бюджета Российской Федерации", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос, что с ними будет в октябре, если состоятся выборы, он сказал: "Кто-то поедет в Россию на свою новую родину, а кто-то поедет в Сирию на утилизацию... Кто захоч...