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Резников: Все главари боевиков с паспортами РФ и не смогут участвовать в выборах

Резников: Все главари боевиков с паспортами РФ и не смогут участвовать в выборах (3 новости)

«Вице-премьер считает, что если выборы в ОРДЛО пройдут в октябре, то кто-то из поедет в Россию на свою новую родину,…»

Все главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили российское гражданство, это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в выборах, если они состоятся в октябре. Об этом сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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По его словам, в России уже не скрывают и на своих телеканалах подтвердили, что около 200 000 граждан, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта. 

"В первую очередь это охватывает руководство этих двух формирований – военные, "госслужащие" и тому подобное. Таким образом им легче платить зарплату за счет бюджета Российской Федерации", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос, что с ними будет в октябре, если состоятся выборы, он сказал: "Кто-то поедет в Россию на свою новую родину, а кто-то поедет в Сирию на утилизацию... Кто захоч...

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.20, 00:32 Вице-премьер считает, что если выборы в ОРДЛО пройдут в октябре, то "кто-то из поедет в Россию на свою новую родину, а кто-то поедет в Сирию на утилизацию".
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 00:52 Около 200 украинских граждан, проживаюих на оккупированных территориях уже получили паспорта РФ. Если в октябре на территории ОРДЛО будут проходить выборы по украинскому законодательству, то они не будут…
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