РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив (3 новости) «Российская Федерация продолжает нарушать международное законодательство и препятствовать прохождению украинских кораблей в Азовское море»

Российская Федерация демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цыгикал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними" , - отметил Цыгикал.

По его словам, морская охрана России демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - подчеркнул Цыгикал.

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Ранее Министерство обороны Украины заявило, что РФ считает свое доминирование в Черноморском регионе инструментом для проектирования силы на средиземноморском и ближневосточном регионах.

Как сообщал УНН, МВД Украины усиливает присутствие в Азово-Черноморском бассейне.