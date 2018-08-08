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РФ и Китай создают оружие, способное уничтожить США - USSTRATCOM

РФ и Китай создают оружие, способное уничтожить США - USSTRATCOM (6 новостей)

«Главнокомандующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай не являются друзьями Вашингтона»

Главнокомандующий американскими ядерными силами Джон Хайтен предупредил, что Россия и Китай не являются «друзьями» США, поскольку Москва и Пекин стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты, сообщает Голос Америки.

«Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования», – заявил генерал ВВС Джон Хайтен, глава Стратегического командования США, выступая на Симпозиуме по ракетно-космической обороне в Хантсвилле, штат Алабама.

Хайтен добавил, что Пентагон реализует около 10 программ, связанных с защитой от нового вида оружия.

«Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковым оружием пять или десять лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся», – сказал он.

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В апреле Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 928 миллионов долларов на разработку неуказанного количества гиперзвукового ударного вооружения для ВВС США.

В соответствии с этим контрактом компания отвечает за проектирование, конструкторские работы, интеграцию вооружения и материально-техническое обеспечение.

Гиперзвуковым оружием называется ракета, способная двигаться со скоростью не менее 5 Махов, то есть по меньшей мере в пять раз быстрее скорости звука. Иными словами, скорость гиперзвуковой ракеты составляет более полутора километров в секунду.

Хайтен, который ранее называл Россию «самой значительной угрозой» для США, недавно описал мрачный сценарий гипотетического столкновения американских войск с гиперзвуковым оружием ранее в этом году.

И хотя в прошлом Хайтен предупреждал о том, что Россия стремится к обладанию гиперзвуковым оружием, во вторник он попытался принизить значение заявлений Путина.

«На своей мартовской пресс-конференции, прямо перед выборами, Путин говорил о таких возможностях, как гиперзвуковое оружие, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и тому подобное. Но знаете что? Он пока еще не может понять, где находятся подводные лодки, не может вывести из строя 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (США), поэтому наши возможности по сдерживанию по-прежнему не вызывают сомнений, являются непревзойденными, и мы способны доминировать и реагировать на любую угрозу. Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждом пространстве ведения боевых действий, и все это понимают», – сказал Хайтен.

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