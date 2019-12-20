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РФ и Украины договорились: до конца года ожидается подписания контракта на транзит газа на 5 лет

РФ и Украины договорились: до конца года ожидается подписания контракта на транзит газа на 5 лет (5 новостей)

«В ЕС считают, что выгоду получит каждая из сторон»

На двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

Сообщается, что, по словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

Об этом сообщает Офис Президента Украины на своей странице в Facebook.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

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"Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу", - отметил он.

Он также добавил, что подписание нового контракта по транзиту газа займет минимум месяц. По его словам, есть техническое ограничение, согласно которому подписание такого договора возможно не раньше, чем через месяц.

ФОТО К НОВОСТИ: «РФ и Украины договорились: до конца года ожидается подписания контракта на транзит газа на 5 лет»
Фото Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Фото Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Фото В Еврокомиссии подтвердили подписание протокола на транзит газа через Украину
Фото РФ и Украины договорились: до конца года ожидается подписания контракта на транзит газа на 5 лет
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