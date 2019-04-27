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РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО, - Климкин

РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО, - Климкин (5 новостей)

«Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что украинскому политзаключенному Владимиру Балуху не засчитали проведенное время в СИЗО в срок заключения»

России "наплевать" не только на международное право, но и на свое законодательство. Так глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал продление "судом" в Крыму срока заключения для украинского политзаключенного Владимира Балуха."Суд" оккупированного Крыма незаконно увеличил срок заключения украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом 27 апреля в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и чье-то другое законодательство, очевидно, им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных, но нас не сломать!" написал он.

24 апреля президиум "Верховного суда" Крыма удовлетворил представление местной "прокуратуры", которая просила отменить апелляционное постановление "суда" в отношении Балуха в части зачета в срок лишения свободы времени, которое он находился под домашним арестом. Окончательную мотивировку защита Балуха собиралась узнать после получения на руки "судебного" решения.

Фермер из Раздольненского района Крыма Владимир Балух был задержан после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

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В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

30 марта 2019 года Балуха привезли в колонию города Торжок Тверской области России.

ФОТО К НОВОСТИ: «РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО, - Климкин»
Фото РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО, - Климкин
Фото Климкин заявил, что Балуху незаконно продлили срок заключения
Фото Климкин: Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО
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