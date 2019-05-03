РФ отказалась участвовать в слушаниях морского трибунала по делу моряков

Россия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook. "Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 года в Гамбурге", - написала Зеркаль. Она добавила, что аргументы сторон - письменные документы и расшифровка выступлений - будут доступны уже во время слушаний. Решение Трибунала будет принято до конца мая. "И даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это никакое не одолжение, а исполнение решения Трибунала. Мы не просим об услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", - отметила Зеркаль. Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре. Как известно, вечером 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала Указ Президента П.Порошенко о введении военного положения в нескольких областях на период 30 дней с 28 ноября 2018 года. А.Турчинов за несколько часов до этого заявил, что в Украине начнется мобилизация населения. Президент ответил, что не намерен проводить полную или частичную мобилизацию. Военное положение будет введено в таких областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и внутренних водах Азовско-Керченской акватории. Данная мера связана с актом агрессии в Азовском море 25 ноября 2018 года по отношению к экипажам трех украинских кораблей: моряки были задержаны российскими правоохранителями.