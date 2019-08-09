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Гордон Гордон · · Обновлено в 17:24
Рики Мартин впервые показал его с супругом дочь

Рики Мартин впервые показал его с супругом дочь (6 новостей)

«Рики Мартин впервые показал лицо семимесячной дочери Люсии»

Певец Рики Мартин поделился в микроблоге снимком с дочерью Люсией.Пуэрториканский певец Рики Мартин разместил в Instagram снимок, для которого позировал с дочерью Лючией на руках.

"Свет моих глаз, Люсия", написал он.

О рождении дочери Мартин сообщил 1 января 2019 года.

6 августа 2008 года у певца родились мальчики-близнецы от суррогатной матери Маттео и Валентино.

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Рики Мартин живет с мужчиной, художником Джваном Йосефом. Мужчины обручились в 2016 году. В январе 2018 года пара узаконила отношения.

Обновлено в 17:17 Рики Мартин впервые засветил лицо своей с мужем Джваном Йосефом дочери

Обновлено в 17:24 Пуэрториканский певец Рики Мартин впервые показал фото со своей 11-месячной дочерью Люсией. Снимок был опубликован на Instagram-странице артиста. Об этом пишет Корреспондент. Под снимком Рики Мартин оставил трогательный комментарий: "Свет моих глаз Люсия". Подписчики артиста восхитились снимком ребенка и поздравили его с отцовством. Известно, что девочку родила Рики Мартину и его супругу Джоэну Юзефе суррогатная мать. Певец женился в прошлом году. Его избранник - шведский художник курдского происхождения, с которым они познакомились в 2016 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рики Мартин впервые показал его с супругом дочь»
Фото Рики Мартин впервые показал его с супругом дочь
Фото Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото
Фото Рики Мартин впервые показал дочь
Фото Рики Мартин впервые показал фото 11-месячной дочери
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.08.19, 15:10 Пуэрториканский певец Рики Мартин впервые показал фото со своей 11-месячной дочерью Люсией. Снимок был опубликован на Instagram-странице артиста. Под снимком Рики Мартин оставил трогательный комментарий:…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.19, 16:26 Рики Мартин впервые показал лицо семимесячной дочери Люсии.
Подробности Подробности  ·  09.08.19, 17:17 Рики Мартин впервые засветил лицо своей с мужем Джваном Йосефом дочери
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.19, 17:24 Пуэрториканский певец Рики Мартин впервые показал фото со своей 11-месячной дочерью Люсией. Снимок был опубликован на Instagram-странице артиста. Об этом пишет Корреспондент. Под снимком Рики Мартин оставил…
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