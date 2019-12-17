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Роберт ГАРСИЯ: «Не удивлюсь, если Лопес побьет Ломаченко»

Роберт ГАРСИЯ: «Не удивлюсь, если Лопес побьет Ломаченко» (3 новости)

«Американский тренер считает, что украинцу дадут бой»

Известный специалист в мире бокса Роберт Гарсия заявил, что у чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса есть шансы победить обладателя титулов WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко. Об этом сообщает ES News. Тренер отметил, что украинец – отличный боксер, но победа Лопеса не станет для него сюрпризом. "Если посмотреть, как Теофимо боксировал и как он выглядел (в бою с Ричардом Комми ), то он может удивить весь мир", – сказал Гарсия. Специалист отдал должное заслугам украинского боксера, однако отметил, что у него тоже есть недостатки. "Ломаченко через многое уже прошел и проделал много хорошей роботы в своих боях. Но его тоже потрясали, он падал и даже проиграл один бой. Думаю, Теофимо даст ему хороший бой. Я не утверждаю сейчас, что он победит, но я не удивлюсь, если он это сделает. Ломаченко очень хорош, но я не удивлюсь, если Теофимо победит", – сказал Гарсия. Отметим, что 14 декабря Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми. После этого поединка Ломаченко намекнул на объединительный бой с Лопесом в апреле. В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла. Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение. Как ранее сообщал Фокус: Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио. Василий Ломаченко заявил, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими боксерами, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию. Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  17.12.19, 14:02 Американский тренер считает, что украинцу дадут бой
Sport.ua Sport.ua  ·  17.12.19, 15:06 Известный тренер верит в перспективы Теофимо Лопеса
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