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Роберто Карлос повторил свой невероятный гол со штрафного: видео

Роберто Карлос повторил свой невероятный гол со штрафного: видео (4 новости)

«Бразилец снова удивил голом-красавцем»

Легендарный защитник вновь закрутил мяч по невероятной траектории

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.19, 12:55 Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии уже на заслуженном отдыхе. Но свое мастерство Роберто Карлос не потерял. Один из самых знаменитых его голов – в товарищеском матче против сборной…
Sport.ua Sport.ua  ·  09.08.19, 13:23 46-летний бразилец не утратил мастерства
ТСН ТСН  ·  09.08.19, 13:27 Бразилец снова удивил голом-красавцем.
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