Роберто Карлос повторил свой невероятный гол со штрафного: видео

Телеканал 24 · 09.08.19, 12:55

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии уже на заслуженном отдыхе. Но свое мастерство Роберто Карлос не потерял. Один из самых знаменитых его голов – в товарищеском матче против сборной…