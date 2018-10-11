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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 13:43
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Робот София рассказала Гройсману об Украине

Робот София рассказала Гройсману об Украине (7 новостей)

«Премьер спросил, что она знает о стране»

Об этом он заявил в Twitter, сообщает Depo.ua . "Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас - четверть всего чернозема мира, самый большой в мире самолет "Мрия", первую конституцию также написали в 1710 году в Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит наиболее узнаваемое и востребованное музыкальное произведение "Щедрик", - рассказал Гройсман.

Обновлено в 12:49 Владимир Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине и опубликовал ее ответ в своем микроблоге в Twitter.

Обновлено в 13:43 В январе на форме в Давосе самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине.

ФОТО К НОВОСТИ: «Робот София рассказала Гройсману об Украине»
Фото Гройсман поговорил с роботом Софией об Украине
Фото Робот София рассказала Гройсману об Украине
Фото В Киев приехала самый умный робот София, которая зависла на вопросе о коррупции в Украине
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 10:46 Человекоподобный робот София прибыла в Украину.
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 11:28 Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, провел встречу с человекоподобным роботом Софией Источник видео - facebook Володимира Гройсман #112Украина Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой…
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 12:18 Робот постоянно дорабатывается. Создатели ждут, что в итоге он получит социальные навыки.
ТСН ТСН  ·  11.10.18, 12:32 Премьер спросил, что она знает о стране.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 12:49 Робот София впервые посетила Украину и пообщалась с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Встреча состоялись в четверг, 11 октября, в ходе презентации детьми-инноваторами своих разработок в…
Униан Униан  ·  11.10.18, 13:43 В январе на форме в Давосе самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине.
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