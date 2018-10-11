Робот София рассказала Гройсману об Украине (7 новостей) «Премьер спросил, что она знает о стране»

Об этом он заявил в Twitter, сообщает Depo.ua . "Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас - четверть всего чернозема мира, самый большой в мире самолет "Мрия", первую конституцию также написали в 1710 году в Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит наиболее узнаваемое и востребованное музыкальное произведение "Щедрик", - рассказал Гройсман.

Обновлено в 12:49 Владимир Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине и опубликовал ее ответ в своем микроблоге в Twitter.

Обновлено в 13:43 В январе на форме в Давосе самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине.