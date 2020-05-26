Родители заживо похоронили ребенка по ошибке

В индийском штате Гуджарат родители похоронили по ошибке живого младенца, появившегося на свет на два с половиной месяца раньше положенного срока.

К сожалению, ребенка спасти не удалось, передает FaceNews.ua.В медучреждении, где родилась малышка, отсутствовало реанимационное отделение для новорожденных. Медики посоветовали 22-летнему отцу и 20-летней матери везти недоношенную дочь в частную клинику.Как заявили родители девочки, по дороге она перестала подавать признаки жизни и они решили, что дочь умерла. Тогда супруги похоронили ребенка.На следующее утро девочку обнаружил прохожий Манубхай Бхабхор, услышавший ее плач. Он позвал соседей, которые помогли откопать новорожденную.Ребенка отвезли в больницу."Мы не знали, кто похоронил ее здесь, но ребенок был жив и дышал, и мы хотели убедиться, что она выжила. Она была так мала, что мы могли держать ее в ладонях", - рассказал Бхабхор.Малышка весила 850 граммов.Однако врачи оказались бессильны – через 30 часов девочка скончалась....