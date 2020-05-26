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Родители заживо похоронили ребенка по ошибке

Родители заживо похоронили ребенка по ошибке (6 новостей)

«Девочка провела под землей 12 часов»

В индийском штате Гуджарат родители похоронили по ошибке живого младенца, появившегося на свет на два с половиной месяца раньше положенного срока.

К сожалению, ребенка спасти не удалось, передает FaceNews.ua.В медучреждении, где родилась малышка, отсутствовало реанимационное отделение для новорожденных. Медики посоветовали 22-летнему отцу и 20-летней матери везти недоношенную дочь в частную клинику.Как заявили родители девочки, по дороге она перестала подавать признаки жизни и они решили, что дочь умерла. Тогда супруги похоронили ребенка.На следующее утро девочку обнаружил прохожий Манубхай Бхабхор, услышавший ее плач. Он позвал соседей, которые помогли откопать новорожденную.Ребенка отвезли в больницу."Мы не знали, кто похоронил ее здесь, но ребенок был жив и дышал, и мы хотели убедиться, что она выжила. Она была так мала, что мы могли держать ее в ладонях", - рассказал Бхабхор.Малышка весила 850 граммов.Однако врачи оказались бессильны – через 30 часов девочка скончалась....

ФОТО К НОВОСТИ: «Родители заживо похоронили ребенка по ошибке»
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ТСН ТСН  ·  26.05.20, 11:22 Девочка провела под землей 12 часов
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 11:32 В индийском штате Гуджарат родители похоронили по ошибке живого младенца, появившегося на свет на два с половиной месяца раньше положенного срока. К сожалению, ребенка спасти не удалось, пишет The Indian…
Подробности Подробности  ·  26.05.20, 12:28 Родители похоронили живого младенца, который появился на свет на два с половиной месяца раньше положенного срока
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