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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 20:27
· Игрок · Люксембург
Родригес официально стал футболистом "Динамо"

Родригес официально стал футболистом "Динамо" (11 новостей)

«Киевляне подтвердили переход игрока»

Киевское "Динамо" подписало контракт на 5 сезонов с полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, 24 года. Предыдущим клубом игрока была японская "Джубило Ивата". Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Жерсон Родригес является воспитанником французского "Меца". Именно в системе этого клуба начинал свою футбольную становления. Но оказался ненужным первой команде назад оказался в Люксембурге - клубе "Свифт Эсперанж".

"Динамо" заметил игрока в матчах сборной Украины против Люксембурга. Родригес в этих поединках хорошо потерзав защиту украинский. Но помог сборной Украины добыть три очка на выезде. На последней минуте добавленного времени при счете 1: 1 Родригес "срезал" мяч в свои ворота после подачи со штрафного (здесь линк-видео на матч Люксембург-Украина).

Родригес - универсальный игрок. Особенностью новичка "Динамо" является то, что он может сыграть на любой - какой позиции в атаке. В сборной больше действует на флангах, но без проблем способен выполнить роль центрального атакующего полузащитника или даже форварда.

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В "Динамо" на флангах конкуренция большая. На Родригеса больше рассчитывают в роли второго форварда. Благодаря скорости и технике он может дополнять Соля и Беседина.

В "Динамо" на флангах конкуренция большая

Подходит под стиль Хацкевича. Новичок "Динамо" без проблем идет в обыгрыш соперника один в один. Имеет хороший рывок. Игра этого футболиста во многом построена на индивидуальном мастерстве.

Именно такой тип футболистов является подходящим для тренерского штаба "Динамо". Александр Хацкевич строит атаку команды именно из-за индивидуальное мастерство игрока, умение обыграть и обострить самому.

Подозревался в неправомерной натурализации. Литовская федерация, соперник в отборе к Евро-2020, подозревала Родригеса в том, что он неправомерно получил футбольное гражданство Люксембурга. По национальности футболист - анголец, но родился в Лиссабоне. Перебрался в Люксембург в 2013 году. В сборной с августа 2017 года. Но ФИФА не нашла нарушения в натурализации игрока и оставила результат матча Люксембург - Литва в силе.

На Родригеса больше рассчитывают в роли второго форварда

Играл в Молдове и Японии. Жерсон Родригес начинал сезон 2018 -2019 в молдавском "Шерифе". Отличился 8 мячами в 22 матчах. После чего перебрался в Японию. Там тоже себя проявил еще с лучшей стороны, но после смены тренера в "Джубили Ивата" потерял место в составе команды.

6 августа "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов выездным матчем против бельгийского "Брюгге". Скорее всего, Родригес будет заявлен на этот поединок.

Обновлено в 19:12 ФК «Динамо» Киев и японский футбольный клуб «Джубило Ивата» согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга

Обновлено в 20:27 Нападающий Жерсон Родригес прокомментировал свой трансфер в киевский клуб.

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Главред Главред  ·  02.08.19, 15:02 Киевское Динамо в ближайшее время оформит трансфер 24-летнего нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Бело-синие предложили Джубилио Ивата 2 миллиона евро за талантливого...
Sport.ua Sport.ua  ·  02.08.19, 18:07 Киевляне подтвердили переход игрока
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.08.19, 18:11 Жерсон Родригес отныне будет защищать цвета "бело-синих".
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.08.19, 18:11 Ряды киевского "Динамо" официально усилил футболист сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Киевляне 2 августа объявили о переходе футболиста официально. Футболист перешел в киевский клуб с чемпионата Японии,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  02.08.19, 18:21 Жерсон Родригес был одним из лучших на поле в матчах отбора к Евро-2020 против Украины
Обозреватель Обозреватель  ·  02.08.19, 18:51 Киевляне подписали очень колоритного легионера, забивавшего "за" сборную Украины
УНН УНН  ·  02.08.19, 18:57 Киевское "Динамо" пополнило свой ростер вингером сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".Киевский клуб и японский ФК "Джубило Ивата" согласовали трансфер…
Terrikon Terrikon  ·  02.08.19, 19:12 ФК «Динамо» Киев и японский футбольный клуб «Джубило Ивата» согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 20:27 Нападающий Жерсон Родригес прокомментировал свой трансфер в киевский клуб.
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