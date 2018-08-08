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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 20:53
· Финал · Спорт
Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию

Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию (10 новостей)

«У Михаила уже две золотые награды и серебряная»

Украинский пловец Михаил Романчук уверенно победил в финале чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает Укринформ.

Финальный заплыв Романчук начал позади главных конкурентов, но постепенно вышел в лидеры. Вслед за Романчуком шел итальянец Грегорио Палтриньери, однако на последних ста метрах он больше думал чтобы удержать "серебро", чем догнать украинца.

Время Романчука - 7:42.96. Это его вторая золотая медаль в Глазго. Палтриньери - серебряный призер, немец Флориан Веллброк - бронзовый. 

6 августа сообщалось, что на чемпионате Европы по плаванию в Глазго украинец Михаил Романчук выиграл две медали - "золото" на 400 м вольным стилем и "серебро" на 1500 м вольным стилем.

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7 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго украинский пловец Андрей Говоров победил в финале 50 метров баттерфляем.

Обновлено в 20:44 Украинский пловец Михаил Романчук завоевал "золото" на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

Обновлено в 20:53 У Михаила уже две золотые награды и серебряная.

ФОТО К НОВОСТИ: «Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию»
Фото Романчук выиграл второе золото чемпионата Европы-2018
Фото Романчук получил второе золотую Чемпионата Европы по плаванию
Фото Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию
Фото Романчук выиграл второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта
Фото ЧЕ по плаванию. Украинец Романчук выиграл второе золото
Фото Украинец Романчук выиграл третью медаль Чемпионата Европы
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  08.08.18, 18:53 Украинец первым добрался до финиша в заплыве на 800 метров
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 19:12 Украинский пловец Михаил Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию. .Романчук стал чемпионом Европы в Глазго в заплыве на 800 метров вольным стилем. Наш спортсмен поолав дистанцию за…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 19:13 Украинский пловец Михаил Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию. Он стал чемпионом Европы в Глазго в заплыве на 800 м вольным стилем. Наш спортсмен одолел дистанцию за 7:42:96. Украинец…
Газета День Газета День  ·  08.08.18, 19:15 В Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Украинский пловец Михаил Романчук уверенно победил в финале 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает Укринформ. Финальный заплыв Романчук…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 19:27 Украинец Михаил Романчук стал победителем финального заплыва на 800 м вольным стилем на Чемпионате Европы-2018 в Глазго. Романчук показал время 7.42:96, опередив ближайшего преследователя итальянца Грегорио…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 19:46 Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золото на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 20:11 Украинский спортсмен Михаил Романчук завоевал медаль на чемпионате Европы по плаванию.
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 20:44 Украинский пловец Михаил Романчук завоевал "золото" на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.
ТСН ТСН  ·  08.08.18, 20:53 У Михаила уже две золотые награды и серебряная.
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