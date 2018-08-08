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Романчук получил второе золото Чемпионата Европы по плаванию (10 новостей) «У Михаила уже две золотые награды и серебряная»

Украинский пловец Михаил Романчук уверенно победил в финале чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает Укринформ.

Финальный заплыв Романчук начал позади главных конкурентов, но постепенно вышел в лидеры. Вслед за Романчуком шел итальянец Грегорио Палтриньери, однако на последних ста метрах он больше думал чтобы удержать "серебро", чем догнать украинца.

Время Романчука - 7:42.96. Это его вторая золотая медаль в Глазго. Палтриньери - серебряный призер, немец Флориан Веллброк - бронзовый.

6 августа сообщалось, что на чемпионате Европы по плаванию в Глазго украинец Михаил Романчук выиграл две медали - "золото" на 400 м вольным стилем и "серебро" на 1500 м вольным стилем.

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7 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго украинский пловец Андрей Говоров победил в финале 50 метров баттерфляем.

Обновлено в 20:44 Украинский пловец Михаил Романчук завоевал "золото" на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

Обновлено в 20:53 У Михаила уже две золотые награды и серебряная.