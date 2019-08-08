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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 20:57
· Нападающий
Ромелу Лукаку перешел в Интер

Ромелу Лукаку перешел в Интер (7 новостей)

«Ромелу Лукаку переехал в Италию»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском "Интере".

Контракт с новым клубом рассчитан на 5 лет. Однако сумму трансфера не сообщают. По данным Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего форварда составила 65 миллионов евро. Еще 13 миллионов евро "Манчестер Юнайтед" сможет получить в виде бонусов за успешное выступление игрока. При этом МЮ в 2017 году заплатил за Лукаку "Эвертону" почти 85 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед". Он забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Однако летом подвергся критике со стороны легендарных игроков МЮ из-за большого веса.

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Обновлено в 18:32 Контракт с бельгийцем рассчитан на 5 лет.

Обновлено в 20:57 Ромелу Лукаку переехал в Италию.

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Телеграф Телеграф  ·  08.08.19, 15:07 Бельгийский форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку завершает свой переход в миланский Интер.
Sport.ua Sport.ua  ·  08.08.19, 15:33 Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рад, что игрок покинет клуб
ТСН ТСН  ·  08.08.19, 18:12 Ранее его оштрафовали на кругленькую сумму.
Terrikon Terrikon  ·  08.08.19, 18:13 «Интер» анонсировал переход форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  08.08.19, 18:32 Контракт с бельгийцем рассчитан на 5 лет.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.19, 20:57 Ромелу Лукаку переехал в Италию.
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