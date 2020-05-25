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Roshen судится в ЕС с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка"

Roshen судится в ЕС с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка" (3 новости)

«Российская компания хочет добиться, чтобы суд не разрешил корпорации Roshen зарегистрировать вижуал этикетки для конфет Ромашка украинского производства»

Российская кондитерская фирма "Рот Фронт" через Европейский суд пытается добиться запрета для Roshen на использование изображения ромашки на этикетках одноименных конфет, сообщает Liga.net. Спор между российскими и украинскими кондитерами длится еще с 2017 года. Тогда "Рот Фронт" подал заявление против европейской заявки Roshen от 2016 года: якобы заявка украинской компании может ввести в заблужбение покупателей, которые будут путать производителей конфет. 24 июля 2018 года отдел оппозиции удовлетворил возражение россиян и отклонил заявку Roshen. В сентябре того же года Roshen обжаловала решение отдела оппозиции. В ноябре 2018-го решение отдела оппозиции аннулировали, а возражение "Рот Фронт" отклонили: якобы внешнее сходство этикеток не настолько высоко, чтобы потребители путали производителей. Согласно последнему решению суда от 13 мая 2020 года судебные издержки "Рот Фронт" взыщут с Бюро интеллектуальной собственности ЕС, а Roshen свои судебные расходы оплатит ...

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 19:00 Украинская кондитерская корпорация Roshen и российская кондитерская компания "Рот Фронт" спорят в Европейском суде относительно использования этикетки для конфет "Ромашка" с изборажением цветов ромашки.
Униан Униан  ·  25.05.20, 19:31 Российская компания хочет добиться, чтобы суд не разрешил корпорации Roshen зарегистрировать вижуал этикетки для конфет "Ромашка" украинского производства.
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