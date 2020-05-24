  1. Главная
  2. Новости
  3. Росія зажадала від Bloomberg вибачень за публікацію про рейтинг Путіна
УНН УНН ·
· Россия · Низкий рейтинг · Bloomberg
Росія зажадала від Bloomberg вибачень за публікацію про рейтинг Путіна

Росія зажадала від Bloomberg вибачень за публікацію про рейтинг Путіна (3 новости)

«Посольство Росії стверджує, що реальний рівень довіри Путіну становить 67,9%»

Так, Bloomberg в своей статье сослался на данные опросов социологической службы ВЦИОМ, согласно которому о доверии Путину заявили 27% респондентов. В то же время, "реальный", как сообщили в посольстве, уровень доверия населения к Путину - 67,9%.

"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковый графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов о "отрицательной динамике" в России", - написали в посольстве.

Они также отметили, что Bloomberg, размещая подобные материалы, демонстрирует полное неуважение к своим читателям, и призвали агентство "опубликовать настоящие цифры".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.05.20, 18:20 Посольство Росії у США зажадало від агентства Bloomberg вибачень за статтю про стрімке падіння рейтингу Володимира Путіна
Главком Главком  ·  24.05.20, 20:30 Посольство Росії стверджує, що реальний рівень довіри Путіну становить 67,9%
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нація почала відроджуватися, коли піднявся потужний волонтерський та добровольчий рух&quot; – Порошенко привітав з річницею ГО &quot;Справа Громад&quot;

"Нація почала відроджуватися, коли піднявся потужний волонтерський та добровольчий рух"…
В МВД сообщили, что акция &quot;Стоп реванш&quot; прошла спокойно

В МВД сообщили, что акция "Стоп реванш" прошла спокойно
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok

Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
&quot;Гильотина! Его рубало...&quot; Медик шокировал историей о несчастном случае с ребенком в душе

"Гильотина! Его рубало..." Медик шокировал историей о несчастном случае с…
Футболисты &quot;Севильи&quot; устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото

Футболисты "Севильи" устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото
Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов

Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов
Черкаський зоопарк відкрили для відвідувачів: як тварини пережили ізоляцію і як зустрічали людей (Відео)

Черкаський зоопарк відкрили для відвідувачів: як тварини пережили ізоляцію і…
Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка

Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.