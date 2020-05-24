Росія зажадала від Bloomberg вибачень за публікацію про рейтинг Путіна

Так, Bloomberg в своей статье сослался на данные опросов социологической службы ВЦИОМ, согласно которому о доверии Путину заявили 27% респондентов. В то же время, "реальный", как сообщили в посольстве, уровень доверия населения к Путину - 67,9%.

"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковый графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов о "отрицательной динамике" в России", - написали в посольстве. Они также отметили, что Bloomberg, размещая подобные материалы, демонстрирует полное неуважение к своим читателям, и призвали агентство "опубликовать настоящие цифры".