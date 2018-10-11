Декретный отпуск Кейт Миддлтон завершился и она активно принялась за свои обязанности. Недавно герцогиня Кембриджская посетила саммит, посвященный вопросам психического здоровья, а 10 октября она отправилась в музей Виктории и Альберта.

В музей Кейт впервые пожаловала в качестве его патронессы. В рамках своего визита герцогиня открыла новый Центр фотографии и посетила его первую выставку. На открытии Миддлтон была без мужа – принца Уильяма.

Кейт Миддлтон выглядела роскошно

Для события герцогиня выбрала платье в клеточку от любимого бренда Erdem и украшения этой же марки.

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Стоит отметить, что серьги герцогиня обычно выбирает более сдержанные и классические. Но на этот раз Кейт надела роскошные украшения, изготовленные из топазов, ониксов, хрусталя и жемчуга. Такие серьги стоят 1220 долларов.

Туфли Кейт были в тон клатча и пояса

Все фото: Getty Images

Обновлено в 14:10 Вчера вечером Герцогиня Кэмбриджская неожиданно для гостей появилась на открытии нового Центра фотографии при Музее Виктории и Альберта. Это ее первый визит в музей с тех пор как в марте Кейт назначили на должность его Высочайшей покровительницы.

Обновлено в 15:34 Однако вчерашнее появление Кейт в свете сделало все эти упреки менее актуальными - этот выход американский Vogue и другие зарубежные издания уже назвали самым стильным в истории нарядов герцогини.