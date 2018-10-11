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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:34
· Музей · Фото
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи

Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи (7 новостей и 1 видео)

«Герцогиня также открыла Центр фотографии»

Декретный отпуск Кейт Миддлтон завершился и она активно принялась за свои обязанности. Недавно герцогиня Кембриджская посетила саммит, посвященный вопросам психического здоровья, а 10 октября она отправилась в музей Виктории и Альберта.

В музей Кейт впервые пожаловала в качестве его патронессы. В рамках своего визита герцогиня открыла новый Центр фотографии и посетила его первую выставку. На открытии Миддлтон была без мужа – принца Уильяма.

Кейт Миддлтон выглядела роскошно

Для события герцогиня выбрала платье в клеточку от любимого бренда Erdem и украшения этой же марки.

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Стоит отметить, что серьги герцогиня обычно выбирает более сдержанные и классические. Но на этот раз Кейт надела роскошные украшения, изготовленные из топазов, ониксов, хрусталя и жемчуга. Такие серьги стоят 1220 долларов.

Туфли Кейт были в тон клатча и пояса

Все фото: Getty Images

Обновлено в 14:10 Вчера вечером Герцогиня Кэмбриджская неожиданно для гостей появилась на открытии нового Центра фотографии при Музее Виктории и Альберта. Это ее первый визит в музей с тех пор как в марте Кейт назначили на должность его Высочайшей покровительницы.

Обновлено в 15:34 Однако вчерашнее появление Кейт в свете сделало все эти упреки менее актуальными - этот выход американский Vogue и другие зарубежные издания уже назвали самым стильным в истории нарядов герцогини.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.18, 10:25 Герцогиня подчеркнула талию в платье от Erdem.
Facenews Facenews  ·  11.10.18, 11:30 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно вышла из декрета, продемонстрировала стильный и модный образ.Кэтрин приняла участие в церемонии открытия нового Центра фотографии при лондонском музее…
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  11.10.18, 12:00 Герцогиня также открыла Центр фотографии
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.10.18, 13:36 Кейт Миддлтон была замечена на экскурсии в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Герцогиня посмотрела центр фотографии и коллекцию ювелирных украшений. На Кейт было платье от британского бренда Erdem коллекции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 14:10 Вчера вечером Герцогиня Кэмбриджская неожиданно для гостей появилась на открытии нового Центра фотографии при Музее Виктории и Альберта. Это ее первый визит в музей с тех пор как в марте Кейт назначили…
Главком Главком  ·  11.10.18, 15:34 Супруга принца Уильяма появилась на открытии центра фотографии в музее Виктории и Альберта в довольно необычном для себя образе, который американский Vogue уже назвал самым стильным в истории ее нарядов.…
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