  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского
Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· Депутат · Конституционный суд · Суд · Роспуск Рады
Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского

Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского (4 новости)

«В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов»

Вчера, 24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом заявил депутат от Народного фронта Андрей Тетерук.

Обращение поддержали 62 парламентария, среди которых большинство - представители Народного фронта.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - сказал Тетерук.

Вакарчук заявил, что в списке партии
Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов…

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского»
Фото Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского
Фото Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
Фото Нардепы просят Конституционный суд признать недействительным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 15:32 В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.
Главред Главред  ·  24.05.19, 16:03 Верховный суд Украины получил третий иск на указ Зеленского / Униан В пятницу, 24 мая, в Верховный суд Украины поступил очередной иск на указ Президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая О...
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 18:30 Народные депутаты просят Конституционный суд Украины признать недействительным указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.  В…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского

Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского
Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах &quot;Интерсити&quot; и &quot;Интерсити+&quot; при условии их разборки и упаковки

Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при…
Народный фронт обещает сегодня внести представление в КС касательно роспуска Рады

Народный фронт обещает сегодня внести представление в КС касательно роспуска…
На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе

На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе
Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи

Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи
Экс-нардеп Артеменко обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство Украины – СМИ

Экс-нардеп Артеменко обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство…
Партию БПП намерены переименовать в &quot;Европейскую солидарность&quot;, – источник

Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность", – источник
Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования

Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Климкин пока не нашел команду для участия во внеочередных выборах в Раду

Климкин пока не нашел команду для участия во внеочередных выборах…
Василий Веселый помог Фонду &quot;Повернись живим&quot; обновить машину для фронта

Василий Веселый помог Фонду "Повернись живим" обновить машину для фронта
Роналду встретился с чемпионом Формулы-1

Роналду встретился с чемпионом Формулы-1
В какой школе учится сын принца Уильяма и сколько это стоит

В какой школе учится сын принца Уильяма и сколько это…
Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье

Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
В РФ во время выпускного фрагмент потолка упал на гимназистку

В РФ во время выпускного фрагмент потолка упал на гимназистку
Фонд «Повернись живим» получил деньги на новое авто от бизнесмена Василия Веселого

Фонд «Повернись живим» получил деньги на новое авто от бизнесмена…
Харьковчанка сделала тату с изображением Зеленского, - ФОТО

Харьковчанка сделала тату с изображением Зеленского, - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.