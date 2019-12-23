Россия готова отменить санкции против Украины: Медведев назвал условие

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не переписывается и не созванивается с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком.Россия готова отменить санкции против Украины на взаимной основе, если такая инициатива поступит от украинской стороны. Об этом 23 декабря во время общения с российским журналистами сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет "Интерфакс".

Он заявил, что РФ может сделать это только после инициативы Киева, так как, по его словам, санкции первой ввела Украина.

Говоря о межправительственных украинско-российских контактах, Медведев заявил, что с премьером Украины Алексеем Гончаруком у него "контакты прерваны", и они не созваниваются и не переписываются.

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году.

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В марте 2019 года Киев ввел новые санкции против лиц, причастных к российской агрессии. В Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщали, что санкци действуют против 294 юридических и 848 физических лиц.

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Всего в списке 68 компаний и 322 физических лица. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. На сегодняшний день в санкционном списке находятся около 570 человек.