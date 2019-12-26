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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 19:40
· Россия · Гибель · Прокурор · Заседание · Спорт
Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове

Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове (7 новостей)

«Так, сторона обвинения просит суд освободить всех троих из-под стражи под личное обязательство»

В Харькове на заседании суда по делу о теракте возле Дворца спорта в 2015 году, когда погибли четыре человека, прокурор заявил, что Россия "принципиально" включила в списки на обмен пленными обвиняемых в теракте. Об этом сообщает hromadske.

Прокурор Владимир Лымарь попросил суд выпустить из СИЗО трех обвиняемых под их личное обязательство.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

При этом сторона потерпевших категорически против выдачи фигурантов дела. Адвокат потерпевших Олег Головков заявил, что они не являются членами военизированных группировок и не участвовали в конфликте на Донбассе.

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"Лица, проводившие включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - отметил он.

Вчера под стенами Харьковской облгосадминистрации прошла акция, участники которой требовали не включать в обменные списки обвиняемых по делу о теракте. 

Справка. 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт. В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

Обновлено в 18:55 Так, сторона обвинения просит суд освободить всех троих из-под стражи под личное обязательство.

Обновлено в 19:40 "Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове»
Фото Прокурор: Россия включила в список на обмен обвиняемых в теракте в Харькове
Фото РФ включила обвиняемых в теракте в Харькове в списки на обмен
Фото Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове
Фото Россия включила в список на обмен обвиняемых в теракте в Харькове - прокурор
Фото Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове
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Униан Униан  ·  26.12.19, 17:51 Сторона обвинения просит суд освободить фигурантов дела из-под стражи под личное обязательство.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 18:14 Прокурор Владимир Лымарь во время заседания суда в Харькове сообщил, что Россия "принципиально" включила в списки на обмен обвиняемых в совершении теракта в Харькове в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 18:36 Россия включила в список на обмен трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека. Поэтому Украина должна их отпустить, сообщил прокурор…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.19, 18:50 Прокурор просить суд відпустити трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту у 2015 році, бо Росія включила їх у список на обмін
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  26.12.19, 18:55 Так, сторона обвинения просит суд освободить всех троих из-под стражи под личное обязательство.
Газета День Газета День  ·  26.12.19, 19:40 Во Фрунзенском райсуде Харькова прокурор просит судью отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека, для обмена.…
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