Россия хочет заключить краткосрочный контракт на транзит газа через Украину - Reuters (13 новостей) «Евросоюз пригласил Киев и Москву на новые переговоры»

Россия будет добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами российской стороны.

Как отмечается в сообщении, таким образом Москва надеется выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины. Россия планирует вдвое увеличить мощность североевропейского транзитного маршрута с запуском "Северного потока-2" и начать поставки в ЕС через Черное море по "Турецкому потоку", что постепенно приведет к сокращению транзита через Украину.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", - сказал источник, знакомый с переговорами России и Украины.

Европейский источник и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили позицию Москвы. "Газпром" и Минэнерго РФ отказались от комментариев.

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Европейский союз, посредник в газовых переговорах между Москвой и Киевом, пригласил обе стороны на новый раунд переговоров 16 сентября, сказали источники. Стороны уже проводили несколько встреч, на которых не нашли приемлемого для всех решения о контракте на транзит.

Обновлено в 15:52 Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника, передает «Экономическая правда».

Обновлено в 16:43 26 июля Reuters сообщило со ссылкой на четыре источника, что Россия хочет заключить краткосрочную сделку о транзите газа в Европу через Украину, чтобы выиграть время для прокладки обходных трубопроводов.