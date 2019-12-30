  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Россия и Украина сорвали дедлайн по газу - СМИ
Экономика и финансы
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:16
· Россия · Мировое соглашение · Газ
Россия и Украина сорвали дедлайн по газу - СМИ

Россия и Украина сорвали дедлайн по газу - СМИ (11 новостей)

«Подробности сделки не разглашаются»

Нафтогаз и Газпром не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу. Это было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. Об этом сообщает российское информационное агенство РБК.

Предполагалось, что соглашение должно было быть подписано 29 декабря. Источник издания, близкий к ходу переговоров, указал, что документ в настоящее время находится в "процессе подписания".

Когда именно стороны подпишут договор, не сообщается. Принятие мирового соглашения являлось одним из условий для заключения нового договора по транзиту газа в Европу. Соответствующий протокол был утвержден в конце декабря.

Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые…
Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые…

Обновлено в 15:20 Украина подписала с "Газпромом" мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции Иван Лищина. "Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего…

Обновлено в 17:16 Лещина подтвердил свои слова фотографией документа. На нем стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  30.12.19, 12:04 Россия и Украина не успели подписать мировое соглашение по взаимным требованиям 29 декабря, поэтому транзитный контракт оказался под угрозой срыва. О том...
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.19, 12:55 Подписанное соглашение является конфиденциальным
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  30.12.19, 14:51 Подробности сделки не разглашаются
Гордон Гордон  ·  30.12.19, 15:04 Подписание Украиной и "Газпромом" мирового соглашения в инвестиционном арбитраже открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между РФ и "Нафтогазом", заявил заместитель…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.19, 15:05 Кабмин одобрил побписание документа на прошлой неделе.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.12.19, 15:20 Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это касается обязательств "Газпрома" уплатить около 7,4 миллиарда штрафа, который наложил Антимонопольный комитет Украины.…
Фокус Фокус  ·  30.12.19, 15:20 Украина подписала с "Газпромом" мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции Иван Лищина. "Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Россия и Украина сорвали дедлайн по газу - СМИ

Россия и Украина сорвали дедлайн по газу - СМИ
Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые подробности и фото

Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые…
Газовые переговоры в Вене продолжаются, - глава ОГТСУ

Газовые переговоры в Вене продолжаются, - глава ОГТСУ
Кабмин уволил отстраненного главу АРМА

Кабмин уволил отстраненного главу АРМА
В Украине ввели электронные трудовые книжки

В Украине ввели электронные трудовые книжки
Курс НБУ на 28 декабря: доллар – 23,68 грн, евро – 26,42 грн

Курс НБУ на 28 декабря: доллар – 23,68 грн, евро…
Курс доллара резко пошел вверх

Курс доллара резко пошел вверх
&quot;Зеленую&quot; энергию в Украине планируют продавать через аукционы Prozorro

"Зеленую" энергию в Украине планируют продавать через аукционы Prozorro
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«457,3 млрд грн за рік»: Верланов відзвітував про рекордні надходження до держбюджету від податкової

«457,3 млрд грн за рік»: Верланов відзвітував про рекордні надходження…
Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека

Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека
РФ порушила умови обміну &quot;всіх на всіх&quot; а поплічники Януквича закликають до &quot;полювання&quot; на майданівців – &quot;ЄС&quot;

РФ порушила умови обміну "всіх на всіх" а поплічники Януквича…
Мировая премьера балета: в Киеве показали нового &amp;quot;Щелкунчика&amp;quot;

Мировая премьера балета: в Киеве показали нового "Щелкунчика"
Обман украинцев в магазинах: как выманивают денег у покупателей

Обман украинцев в магазинах: как выманивают денег у покупателей
Освобожденных украинцев доставили в &quot;Феофанию&quot;: врачи рассказали о проблемах

Освобожденных украинцев доставили в "Феофанию": врачи рассказали о проблемах
На Волыни столкнулись Audi  и Mercedes Sprinter: водитель погиб на месте, пассажир госпитализирована

На Волыни столкнулись Audi и Mercedes Sprinter: водитель погиб на…
Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена гражданских украинцев

Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена гражданских украинцев
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.