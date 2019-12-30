Россия и Украина сорвали дедлайн по газу - СМИ

Нафтогаз и Газпром не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу. Это было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. Об этом сообщает российское информационное агенство РБК.

Предполагалось, что соглашение должно было быть подписано 29 декабря. Источник издания, близкий к ходу переговоров, указал, что документ в настоящее время находится в "процессе подписания".

Когда именно стороны подпишут договор, не сообщается. Принятие мирового соглашения являлось одним из условий для заключения нового договора по транзиту газа в Европу. Соответствующий протокол был утвержден в конце декабря.

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