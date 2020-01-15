Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, с которой был сбит самолет МАУ - Ельченко

Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбивания самолета МАУ 8 января. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко.
Ранее появлялись сообщения, что самолет получил удар ракетной системой “земля-воздух” “Тор-М1”, произведенной в России. С 1979-го года против Ирана был введен ряд санкций, как отдельными странами, особенно США, так и международными организациями, среди них такие, что вводят ограничения на продажу в страну оружия.
“Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами”, — сказал посол журналистам.
Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, вопрос ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне — тех людей, которые отдавали и исполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, — так и государства на международно-правовом уровне.
“Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все положенные компенсации, и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях . — сказал он. — Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и исправлены между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину”.
Ельченко рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не сразу, от США. По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причинах падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение.
Также компания-производитель самолета “Боинг”, сказал посол, предложила свою услуги и полную поддержку в расследовании.
“Украина получает определенный доступ к тем черным ящикам и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами “Боинг”. Они обязательно войдут в состав той группы, которая образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета “Боинг”, — сказал посол.
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