Россия на оккупированных территориях удерживает 235 граждан Украины, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с политическим советником посольства США в Украине Девидом Геренбеком сообщила, что на территории РФ и оккупированного Крыма незаконно удерживаются 112 граждан Украины, в ОРДЛО — 235 человек. «Сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно удерживаются в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей», — написала Денисова на своем телеграмм-канале по итогам встречи. «Отметила, что моей командой осуществляется системная работа, направленная на защиту прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшее освобождение», — добавила она. ...

Обновлено в 21:42 В то время, как Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 235 граждан Украины. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем…

Обновлено в 23:40 Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил 25 сентября полностью контролировалась украинским подразделениями, - сообщает штаб ООС