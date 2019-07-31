Россия начала выплату Украине компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба" (9 новостей) «Укртранснафта получила от российской Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 млн евро»

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 миллиона евро за загрязнение нефтепровода "Дружба". Эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании.

"Укртранснафта" временно приостановила транзит в апреле 2019 года, пишет пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook.

Проблемы у "Укртранснафты" возникли после того, как на украинский участок нефтепровода "Дружба" попала нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Размер компенсации определяется в пределах дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики, – говорится в сообщении.

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Почему возник скандал с российской нефтью?

Ухудшение качества российской нефти марки Urals на участке магистрального нефтепровода "Дружба" в Беларуси заметили еще 19 апреля. В ней обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы нефтепровода, а также очень быстро испортить оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Транзит нефти 25 апреля прекратили Польша и Украина. Восстановили транзит по территории Украины 11 мая.

Больше всего из-за загрязненной российской нефти пострадала Беларусь, где проблема распространилась не только на трубопровод, но и на оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Когда российская нефть, загрязненная хлором, попала в Мозырь, Беларусь остановила ее переработку, а также приостановила экспорт нефтепродуктов.

Обновлено в 17:59 Российская Федерация выплатила Украине часть компенсации в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook. В компании отметили, что эта сумма позволила покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в…

Обновлено в 18:35 Российская компания «Транснефть» компенсировала украинской «Укртранснафте» более €2,3 млннедо полученного дохода, который был вызван временной остановкой транзита по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязненной нефти из РФ.