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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 18:35
· Россия
Россия начала выплату Украине компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Россия начала выплату Украине компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба" (9 новостей)

«Укртранснафта получила от российской Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 млн евро»

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 миллиона евро за загрязнение нефтепровода "Дружба". Эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании.

"Укртранснафта" временно приостановила транзит в апреле 2019 года, пишет пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook.

Проблемы у "Укртранснафты" возникли после того, как на украинский участок нефтепровода "Дружба" попала нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Размер компенсации определяется в пределах дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики, – говорится в сообщении.

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Почему возник скандал с российской нефтью?

Ухудшение качества российской нефти марки Urals на участке магистрального нефтепровода "Дружба" в Беларуси заметили еще 19 апреля. В ней обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы нефтепровода, а также очень быстро испортить оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Транзит нефти 25 апреля прекратили Польша и Украина. Восстановили транзит по территории Украины 11 мая.

Больше всего из-за загрязненной российской нефти пострадала Беларусь, где проблема распространилась не только на трубопровод, но и на оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Когда российская нефть, загрязненная хлором, попала в Мозырь, Беларусь остановила ее переработку, а также приостановила экспорт нефтепродуктов.

Обновлено в 17:59 Российская Федерация выплатила Украине часть компенсации в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook. В компании отметили, что эта сумма позволила покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в…

Обновлено в 18:35 Российская компания «Транснефть» компенсировала украинской «Укртранснафте» более €2,3 млннедо полученного дохода, который был вызван временной остановкой транзита по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязненной нефти из РФ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия начала выплату Украине компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"»
Фото РФ выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"
Фото РФ частично компенсировала Украине загрязнение нефтепровода Дружба
Фото Россия частично компенсировала Украине убытки за загрязнениеза нефтепровода «Дружба»
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РБК Украина РБК Украина  ·  31.07.19, 16:27 Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" в Facebook.Как сообщается, АО…
Апостроф Апостроф  ·  31.07.19, 16:59 Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.07.19, 17:03 Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро из-за попавшей в нефтепровод "Дружба"  "грязной" нефти,  - сообщает пресс-служба "Укртранснафта"
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 17:03 Российская Федерация выплатила Украине часть компенсации в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 17:40 Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 миллионов евро за загрязнение украинского участка нефтепровода Дружба нефтью с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом сообщает пресс-служба…
MIGnews MIGnews  ·  31.07.19, 17:44 Укртранснафта получила от российской Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 млн евро.
Фокус Фокус  ·  31.07.19, 17:59 Российская Федерация выплатила Украине часть компенсации в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба".   Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook. В компании…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  31.07.19, 18:35 Российская компания «Транснефть» компенсировала украинской «Укртранснафте» более €2,3 млннедо полученного дохода, который был вызван временной остановкой транзита по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязненной…
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