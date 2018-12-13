Россия направила "Искандеры" на Киев - Полторак

Россия переместила ракетные комплексы "Искандер" ближе к украинской границе.
Теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, сообщает Багнет.
"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. Так за последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза ", - сказал Полторак.
Он также сообщил, что за последние несколько недель Россия увеличила свои войска на три батальона тактической группы, наполнив их батальонами, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах.
При этом количество российских танков увеличилось на 300 единиц.
Баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля "Искандер" - имеет максимальную дальность поражения цели баллистическими ракетами - не менее 500-700 км. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.