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Россия направила "Искандеры" на Киев - Полторак

Россия направила "Искандеры" на Киев - Полторак (5 новостей)

«Президент России Владимир Путин вспомнил, как первый президент России Борис Ельцин предлагал ему стать своим преемником. Как сообщает Depo.ua, об…»

Россия переместила ракетные комплексы "Искандер" ближе к украинской границе.

Теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, сообщает Багнет.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. Так за последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза ", - сказал Полторак.

Он также сообщил, что за последние несколько недель Россия увеличила свои войска на три батальона тактической группы, наполнив их батальонами, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах.

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При этом количество российских танков увеличилось на 300 единиц.

Баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля "Искандер" - имеет максимальную дальность поражения цели баллистическими ракетами - не менее 500-700 км. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

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