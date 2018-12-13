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Гордон Гордон · · Обновлено в 12:08
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Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата (5 новостей)

«Соответствующая нота была вручена послу Словакии 11 декабря»

По словам спикера министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, словацкий военный дипломат должен покинуть Россию в течение двух суток.Россия объявила персона нон-грата словацкого военного дипломата, заявила на брифинге в Москве 13 декабря спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает "РИА Новости".

По ее словам, 11 декабря послу Словакии вручили соответствующую ноту.

Захарова отметила, что "в ноябре словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата".

Она добавила, что "в соответствии с состоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры".

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Захарова подчеркнула, что словацкий военный дипломат должен покинуть Россию в течение двух суток.

5 декабря стало известно, что Словакия выслала российского дипломата. По данным военной разведки страны, он занимался шпионской деятельностью. Дипломата объявили персоной нон грата еще 22 ноября, он покинул Словакию в течение 48 часов.

В ноябре похожий скандал разгорелся в Австрии. 9 ноября издание Kronen Zeitung сообщило, что в Австрии раскрыли агента, 20 лет работавшего на российскую разведку. За свою работу неназванный полковник, по данным следствия, получил €300 тыс. Австрийского посла вызвали в МИД РФ, где ему заявили об осложнении отношений между Москвой и Веной после выдвинутых Австрией подозрений. По данным издания Profil, за передачей сведений о предполагаемом шпионе стояла Служба военной контрразведки Германии.

Обновлено в 11:01 Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, ему предстоит покинуть РФ в течение двух суток

Обновлено в 12:08 Соответствующая нота была вручена послу Словакии 11 декабря.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.12.18, 11:01 Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, ему предстоит покинуть РФ в течение двух суток
Униан Униан  ·  13.12.18, 12:08 Соответствующая нота была вручена послу Словакии 11 декабря.
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