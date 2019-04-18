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Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе (9 новостей)

«Оно должно было заработать с полуночи 19 апреля»

Конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия завершилась безрезультатно. Об этом заявила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

“6 часов сегодня продолжалась скайп — конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирие. Переговоры только завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе”, — говорится в сообщении.

“Напомню, что во время визита президента Порошенко к своим коллегам — канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона — лидеры нормандского формата поддержали инициативу объявления режима тишины и пасхального перемирие, о чем было договорено на последней встрече в Минске”, — добавила она.

Ирина Геращенко добавила, что во время скайп-конференции на связь так и не вышел Борис Грызлов.

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“Сегодня на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о „гражданской войне, внутренний конфликт“ и необходимости „прямого диалога“ с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой”, — сообщила Геращенко.

Она пояснила, что “Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень. Представитель Украины в ТКГ Е. Марчук обвинил в срыве договоренностей России и ее президента В. Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны в Донбассе. И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабление Украины и все для этого делает”.

Как сообщал УНН, контактная группа по Донбасса провела заседание в Минске.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что как главнокомандующий 19 раз санкционировал режим прекращения огня на Донбассе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе»
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Фото Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе
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ТСН ТСН  ·  18.04.19, 23:35 Оно должно было заработать с полуночи 19 апреля.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 23:40 Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина, Россия, Организация по безопасности…
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