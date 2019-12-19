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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой" (3 новости)

«В Украину въехало две колонны новогоднего гумконвоя»

Россия отправила на захваченную ей часть Донбасса очередной "гумконвой" – уже 96-й с начала войны на востоке. Сообщение о готовящемся незаконном въезде на территорию Украины сделали в МЧС РФ. Украинская Госпогранслужба пока молчит.

Как написали рано утром в российском ведомстве, фуры "направляются к российско-украинской границе", где колонна разделится на две части - во временно оккупированные Донецк и Луганск. 

Украина не имеет возможности проверять, что РФ передает своим террористическим организациям ЛНР/ДНР, и каждый раз выражает лишь ноту протеста. В МЧС России пишут, что в этот раз везут "110 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и новогодние подарки".

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В последнее время россияне отправляют "гумконвои" практически еженедельно.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 08:54 В Украину въехало две колонны "новогоднего гумконвоя"
РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 09:12 Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ) отправило на оккупированную территорию Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
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Россия отправила на Донбасс очередной &quot;гумконвой&quot;

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