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Россия отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"

Россия отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников" (5 новостей)

«Российский МИД назвал актом цензуры решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине»

Российская Федерация отреагировала на подписание указа президентом Украины Владимира Зеленского, которым он продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Российское Министерство иностранных дел Украины назвало актом цензуры решение украинского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

Российский МИД расценивает решение Зеленского как произвол и этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения.

Также внешнеполитическое ведомство призвало международные структуры, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 20:15 Российский МИД назвал актом цензуры решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.05.20, 21:19 Министерство иностранных дел России назвало решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине "актом цензуры".
Канал 112 Канал 112  ·  15.05.20, 21:55 В Министерстве иностранных дел России отреагировали на продление президентом Украины Владимиром Зеленским запрета на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Соответствующее заявление…
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