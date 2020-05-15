Россия отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"

Российская Федерация отреагировала на подписание указа президентом Украины Владимира Зеленского, которым он продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Российское Министерство иностранных дел Украины назвало актом цензуры решение украинского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.
Российский МИД расценивает решение Зеленского как произвол и этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения.
Также внешнеполитическое ведомство призвало международные структуры, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом.